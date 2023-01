Bogdanović prestigao Tonija Kukoča, ostaje mu još jedan izazov: 'On je igrač za All-Star'

Ubacivši 28 koševa za pobjedu Detroit Pistonsa na gostovanju kod Minnesota Timbervolvesa (116:114), Bojan Bogdanović postao je hrvatski rekorder po broju postignutih koševa na NBA parketima (9835). Babo je tako prestigao Tonija Kukoča, dosadašnjeg vlasnika tog rekorda s 9810 koševa u njegovih 13 sezona. A s obzirom na to da je, sa svoje 33 godine, Bojan u jako dobrom stanju, vrlo ćemo se vjerojatno načekati da neki igrač taj rekord ugrozi.

Rađa ima najbolji prosjek

Doduše, pred Bojanom je, ako ga to zanima, još jedan izazov, a to je prosjek koševa. Tu je hrvatski rekorder još uvijek Dino Rađa. A ovaj sjajni centar, koji se u NBA ligi zadržao samo četiri sezone, zabijao je prosječno 16,67 koševa po susretu po čemu je ispred Dražena Petrovića (15,38) i Bojana Bogdanovića (15,34). Rađa je rekorder i po prosjeku skokova (8,41) i po povjerenoj mu minutaži po nastupu (32,6), dok po dodavanjima za koš (4,20) prednjači Toni Kukoč, najsvestraniji od spomenutih.

Osim po ukupnom broju koševa, Bojan je rekorder i po postignutim koševima u jednoj utakmici, ali i po broju trica u jednom nastupu. U svibnju 2021. Denver Nuggetsima ubacio je Babo 48 koševa dok je u ožujku 2022. Oklahomi utrpao 11 trica.

Najbolji hrvatski košarkaš u sjajnoj je formi što se vidi i po 20 ili više koševa u osam od posljednjih 11 utakmica, ali i po sve većem skakačkom i dodavačkom učinku pa je tako u pobjedi nad Wolvesima sudjelovao i s pet skokova i šest asistencija. Osim toga, u jednom trenutku Babo je uz Stephena Curryja bio jedini igrač koji zabija 20 ili više koševa uz šut za tricu 40 posto i više i 90 posto s crte za slobodna bacanja. A StatMuse, statistički ekspert, nedavno je ustvrdio da je Bojan jedan od vodećih igrača po učinku u situacijama izolacije, i to uz Markkanena, Irvinga i DeRozana. Stoga i ne čudi što njegov trener Dwane Casey ovako govori:

– Bogey je igrač za All-Star. Trenirao sam u karijeri mnoge sjajne igrače, pa tako i Dirka Nowitzkog, DeMara DeRozana i Kevina Garnetta – i ofenzivno gledano on je uz njih. Zna zabijati, ima smisla za to. Nadam se da oni koji će odlučivati o nastupu na All-Star Weekendu neće Bojana mjeriti po našem momčadskom skoru i kazniti ga zbog toga, jer mi smo mlada momčad u rezigradnji.

Foto: Bruce Kluckhohn/REUTERS Dec 31, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) works around Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards (1) in the first quarter at Target Center. Mandatory Credit: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports Photo: Bruce Kluckhohn/REUTERS

S obzirom na sve ono što pruža u svojoj devetoj, očito najplodnijoj sezoni, Bojan je na NBA tržnici igrača tražena roba i sada je možda i najbolje vrijeme da Pistonsi zarade na svojoj hrvatskoj akviziciji. Poznato je da su za Hrvata ozbiljno zainteresirani LA Lakersi, jer LeBron očajnički želi još jedan NBA naslov, a u najnovijim kombinacijama pojavljuje se i Miami. Prošlosezonski konferencijski finalisti trenutačno su sedmi na Istoku (19-18) i zato bi im "sharp shooter" poput Bogdanovića dobro došao. S obzirom na to da Bojan može igrati obje krilne pozicije i da trice šutira s uspješnošću od 41 posto, on bi bio upravo ono što je Miamiju potrebno. A uz takvog vanjskog šutera više bi do izražaja dolazili i Butler, Herro i centar Adebayo.

Spojili bi se Babo i Šiši

U toj priči Pistonsi bi željeli dobiti talentiranog mladog igrača i prvi pick nekog od nadolazećih draft izbora odgovoriti na te potrebe mogli bi Phoenix Sunsi koji s Chrisom Paulom, Devinom Bookerom i Deandre Aytonom i dalje izgledaju kao kandidati za naslov, ali im u igračkom mozaiku očito još nešto nedostaje. Ako bi se realizirala ova priča, značilo bi to da bi se Bojan pridružio Šišiju (Dariju Šariću) što bi bilo tek drugi put, nakon Tabaka i Šundova u Indiani, da Hrvatska u jednoj NBA momčadi ima dva igrača.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 22.06.2018., dvorana Marino Cvetkovic, Opatija - Prijateljska utakmica uoci kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina. Dario Saric i Bojan Bogdanovic. "nPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL