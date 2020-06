Blizu je poziva u vatrene, a sada otkriva: 'Nemamo velik novac, igramo bez igdje ikoga'

Dinamo od pokojnog Žoge (Zlatka Škorića, nap.a.) nije imao golmana kao što si ti, svaka ti čast, rekao je direktor Lokomotive Božidar Šikić vrataru Dinama Dominiku Livakoviću nakon što je Lokomotiva pobijedila plave u Kranjčevićevoj s 1:0. I doista, Livaković je briljirao u drugom poluvremenu braneći svoju mrežu. Tri je puta čudesno obranio teške udarce, ali je u posljednjoj minuti kapitulirao iz jedanaesterca. Zahvalio je Livaković na čestitkama, ali nije bilo zadovoljstva ne njegovu licu jer je Dinamo izgubio.

– Imali smo prilika u prvom dijelu, ali nismo zabili. Nedostajao nam je i Petković, ali idemo dalje, trebamo to što prije zaboraviti, a Lokomotivi želim svu sreću, dobra je momčad, u finalu Kupa – kazao je Livaković.

Svima zahvala na sezoni

Do tih zadnjih minuta Livaković nam je bio igrač utakmice, a kad je tako, to znači da Dinamo nije dobro igrao. No, tada je ipak prvo ime postao vratar lokosa Ivo Grbić, iako je i to bilo dvojbeno jer Marko Tolić postigao je taj pobjednički pogodak. U svakom slučaju, bila je to večer vratara.

– Da, dobro smo branili, ja mu mogu samo čestitati. A ja se trudim, radim da budem što bolji – pričao je Livaković dok se iz svlačionice Lokomotive orila pjesma i skandiralo “slobodni vikend”. Valjda im je to trener obećao u slučaju pobjede. Iz te vesele atmosfere oteli smo nekako Ivu Grbića koji je bio još uvijek pod jakim emocijama.

– Svaka čast cijeloj momčadi, svima u klubu, od predsjednika i direktora, stožera, suigrača, ljudi u klubu, čistačica, svima moram zahvaliti na ovoj sezoni. Krenuli smo u nju sa tri poraza zaredom, svi su nas već vidjeli u borbi za ostanak, ali mi smo vjerovali u sebe, radili i Bog nam je sve to vratio. Igramo nogomet bez navijača, bez igdje ikoga, nemamo nekakav veliki novac, svi imamo iste plaće. Borimo se za Ligu prvaka, igramo u finalu Kupa, a neki klubovi u Hrvatskoj, osim Dinama, koji ulažu, imaju navijače, imaju sve, ali nemaju tu našu dušu iz svlačionice. I to nas vuče, u prvom poluvremenu Dinamo nas je držao u naših 16 metara, ali smo se svim srcem i dušom branili i dragi Bog dao nam je na kraju da pobijedimo. Ne bilo kakav Dinamo, nego Dinamo koji je s tom momčadi u Ligi prvaka, možda i među 20 najboljih momčadi na svijetu – pričao je Grbić i osvrnuo se na tu sjajnu večer kako njega tako i Livakovića.

Vidimo da se može i iz HNL-a

– Iskreno, prošle godine došao sam u Lokomotivu i vidim kako brani, mogu mu samo skinuti kapu. Prije je držao Zagreb svojim obranama, sad je sjajan u Dinamu i doista puno učim od njega, tako je mlad, skroman, prvi je vratar reprezentacije, a brani u HNL-u. I svi mi golmani iz HNL-a vidimo da se može. Bio sam počašćen kad sam dobio pretpoziv za Katar koji se trebao i aktivirati, ali drago mi je što i mene vide, što iz HNL-a mogu doći u reprezentaciju, što sam to dokazao svojom kvalitetom i nadam se da ću jednog dana biti Livakoviću konkurencija u nacionalnom dresu – zaključio je Grbić.

Nismo sigurni, ali čini se da smo zamijetili da je Livaković nakon utakmice odnio u svlačionicu svoj dres upravo Grbiću. No, još je ljepše kada suparnički igrači tako lijepo govore jedan o drugome. A Hrvatska, ako se u jednom trenutku i činilo da bi mogla imati problema s vratarima, sigurno ih nema. Odlaskom Subašića iz reprezentacije, Kalinić je bio prvi vratar, no potom dugo nije branio, kao ni Sluga, i Livaković je prigrabio nacionalnu jedinicu. Iako mu je tek 25 godina, iza njega je više od 250 utakmica seniorskog nogometa (od toga devet u reprezentaciji). Nadamo se da će Kalinić i Sluga biti na prijašnjoj razini, ali ako i ne budu, Ivo Grbić sa svoje 24 godine spreman ja za nacionalnu vrstu.