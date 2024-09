Bjelica oduševio navijače: 'Dinamo će uzimati trofeje, a Hajduk slaviti 20 godina bez titule!'

Dinamo je u 8. kola Hrvatske nogometne lige najavio povratak na pobjedničke staze. Na Maksimiru su pod novim trenerom Nenadom Bjelicom porazili Lokomotivu rezultatom 5:1 te ako barem za sada došli na bod do Rijeke i Hajduk koji večeras igraju derbi za prvo mjesto. Ukoliko večeras na Rujevici podijele bodove, Dinamu će to otvoriti vrata da ih preskoči i brzo se vrati na čelo prvenstvene ljestvice. Bjelicu je Dinamo doveo u jeku krize prouzročene lošim igrama u derbijima s Rijekom (1:1) i Hajdukom (0:1) te porazom od Bayerna u Ligi prvaka (9:2). Proizvod krize bilo je i šokantan poraz od Slaven Belupa u prošlome kolu rezultatom 4:1.

Osječki trener je od svibnja 2018. do travnja 2020. godine vodio momčad i dobro je upoznat s načinom rada na Maksimiru, a uz to ima iskustvo vođenja internacionalnih utakmica. Tijekom svog prvog mandata osvojio je dva naslova pravaka, Kup i Superkup, plasirao se u osminu finala Europa lige te igrao skupinu Lige prvaka. Bjelica se nada ponoviti i nadmašiti svoj rezultat, a prva mu sama dolazi na Maksimir zajedno s AS Monacom. Novo lice Dinama razveselilo je navijače koji su trenera pozdravili u komentarima.

GALERIJA Bjelica pobjedom proslavio povratak u Dinamo! Plavi u velikom stilu najavili kraj krize

"Puno bolji pristup, bolja energija, potpuno je jasno da bi Nenad Bjelica ponovno mogao napraviti vrhunske rezultate. Za nas to znači novi trofeji i nove proslave, a za navijače s juga to znači nova proslava u petom mjesecu, ovoga puta slave punih 20 godina bez naslova prvaka države!", stoji u komentaru s najviše reakcija na službenoj Facebook objavi kluba.

"Očito je da nešto u svlačionici nije štimalo. Igrači su napokon pokazali želju i slavili svaki gol kao da je pobjednički", dodaje drugi. "Bjelica i Dinamo su jednostavno jedno za drugo. Kako je čovjek podigao momčad u roku par dana, čudo. Odmah se vidio napredak, bravo Nenade. Bravo za malog Vrbančića, pokazao je da će biti igrač za Dinamo. 'Ajmo u srijedu srušit Monaco. Iznad svih, Dinamo", piše treći, a četvrti zaključuje: "U 90 min pod Bjelicom ima više uigranih akcija nego pod profom u godinu dana!"

VIDEO Prvi trening Nenada Bjelice kao novog/starog trenera Dinama