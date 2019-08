Bjelica: Mogu Norvežani igrati na ho-ruk, ali mi znamo što trebamo učiniti

Antoniju Marinu tek je 18 godina, a već ima godinu dana staža u prvoj momčadi plavih. Upravo kod Nenada Bjelice je debitirao, a plavi trener ovog je mladog igrača jučer predstavio kao sadašnjost i budućnost plavih s obzirom na to da je potpisao novi višegodišnji ugovor s Dinamom.

– Zadovoljstvo je što je potpisao novi ugovor, on je s prvom momčadi od prvog dana od kada sam ovdje i stalno trenira s nama, nekoliko je puta igrao za prvu momčad. On je veliki projekt Dinama i vjerujemo da će svojim radom opravdati povjerenje – kazao je Bjelica o svom mladom igraču koji igra na lijevom krilu, koji je sjajne partije davao i u Ligi prvaka mladih i u Premier kupu.

Ima 27 igrača na dispoziciji

– Ja sam zagrebački dečko, gotovo sam cijeli život u Dinamu i ovo mi je velika čast i ostvarenje sna i nadam se da će kroz godine koje su ispred mene vratiti sve Dinamu na najbolji način – rekao je Antonio.

Možda bi mogao početi vraćati već u utorak u Trondheimu protiv Rosenborga?

– Ha-ha. Znamo da neće tamo biti lako, idemo se baciti na glavu za tu Ligu prvaka, dečki će dati sve od sebe.

Nasmijao je Marin svog trenera kad je odgovorio na pitanje – na čemu Bjelica najviše inzistira?

– Na obrani! Na mojoj igri u obrani, da popravim defenzivu, a prema naprijed da napravim što znam – rekao je Marin, a Bjelica se okrenuo onome što plave čeka u utorak u Norveškoj.

– Zdravstveno imamo odličnu situaciju, imamo 27 igrača na dispoziciji, imamo maksimalan izbor – veli plavi trener koji je onima koji nisu igrali protiv Rosenborga priredio trening-utakmicu s kombiniranom momčadi Sesveta, kako bi svi igrači ostali u natjecateljskom ritmu jer plave nakon Trondheima čeka derbi s Hajdukom u Splitu, a ovog vikenda nisu igrali prvenstvo jer je utakmica s Rijekom odgođena. Prvi je put Luka Ivanušec zaigrao za plave.

– Dobro se snašao kod nas, odradio je treninge, jučer je igrao i na svakom treningu pokazuje svoju klasu tako da vjerujem da smo dobili igrača koji će u budućnosti biti jako važan za Dinamo – veli Bjelica.

No sadašnjost je Rosenborg, oni su jučer igrali svoju utakmicu prvenstva koju je Bjelica sa svojim stožerom pogledao.

– Pripremamo se za tu utakmicu i bit ćemo spremni za utorak. Bit ćemo fokusirani na sebe i, budemo li na razini kao u prvoj utakmici, onda su šanse za prolazak velike.

Koliko Rosenborg može igrati drukčije nego u prvoj utakmici, pogotovu jer u utakmicu ulazi s maksimirskim porazom?

– Mogu igrati malo više na ho-ruk, pogotovo pred svojom publikom. Izuzetno su fizički jaka momčad, u duelu su vrlo moćni, s dobrim igračima u veznom i napadačkom redu. No filozofija Rosenborga je da igra u sistemu u kojem je igrao i ovdje tako da ne vjerujem da će za nas mijenjati sistem. No oni hoće igrati nogomet, pokušavaju kroz kombinatoriku doći do situacija, a na nama je da im to onemogućimo, a s druge strane vjerujem da ćemo biti vrlo hrabri i pokušati kao u Budimpešti ne samo zabiti gol nego i ostvariti pobjedu.

Gode mu pohvale

Naša nogometna struka dijeli komplimente Dinamu za ono što pokazuje, Prosinečki drži da je ova generacija na razini njegove iz 1998. ako ne i bolja.

– Lijepi su komplimenti koji dolaze od takvog trenera i takvog bivšeg igrača. To je rezultat rada mog stožera, mojih igrača, cijelog kluba, navijača. Gode pohvale Prosinečkog, izbornika Dalića i svih kolega trenera, a mi moramo ostati čvrsto na zemlji, raditi s puno skromnosti i u svaku utakmicu ući skromno i s puno samopouzdanja. To moja momčad ima, vjerujem da ćemo se tako predstaviti i u utorak u Trondheimu i još jednom oduševiti te ljude koji su nas hvalili – zaključio je Bjelica.