Bjelica još jednom o Bočkaju: Dostigao je limit i više od toga nam ne bi mogao dati

Nogometaši Osijeka započeli su pripreme za proljetni dio sezone, u kojem će se nastaviti boriti s Dinamom za titulu prvaka, a trener Nenad Bjelica nije pritom mogao izbjeći temu odlaska Petra Bočkaja u redove najvećeg ovosezonskog rivala.

- Moram istaknuti da u zadnjih godinu i pol dana nismo imali niti jedan upit za Bočkaja. Poziv je došao od strane njegovog agenta 23.12. poslijepodne i u dva do tri sata smo se dogovorili. Došla je ponuda koja je zadovoljila obje strane, Pero se odrekao 30 posto sume od transfera na koju je imao pravo, menadžer se odrekao svojih deset posto, a sve je dogovoreno otišlo u klupsku blagajnu - otkrio je Bjelica za službene stranice kluba i dodao:

Foto: GNK Dinamo

- Nezgodno je bilo što je to palo na Badnjak, no vrijednost Badnjaka treba biti nešto puno više ljudima nego odlazak Pere u Dinamo. Vidio sam želju za odlaskom, mislim da je on dostigao svoj limit i da u Osijeku ne bi bio u stanju davati više od ovoga što je davao i mislim da je bio, s obzirom na ulazak u zadnju godinu ugovora, perfektan trenutak da ga se proda i unovči, što smo i napravili.

A na samim pripremama okupio se 31 nogometaš, od čega su četiri vratara. U Gradskome vrtu bit će sve do subote 8. siječnja i provjere sa susjednim drugoligašem Bijelim Brdom.

Središnji dio priprema Osijeka će odraditi u Poreču od 10. do 22. siječnja gdje će odigrati i tri pripremne utakmice. Bit će to protiv slovenskih ekipa ljubljanske Olimpije i Tabora iz Sežane, te ekipe mađarskog Haladasa.