Bivši vođa Delija: Došli smo u Split naoružani i udarali ljude na Rivi. Turisti su skakali u more

Bivši vođa Delija iz 80-tih i 90-tih godina, inače navijača beogradske Crvene zvezde, na službenom YouTube kanalu tog kluba pričao je o gostovanjima Zvezdinih navijača sredinom 80-ih u Splitu. Na službenom Youtube kanalu Crvene zvezde počelo je emitiranje serijala Ultras, Timina priča.

Timić je rekao kako bi Delije nakon utakmica s Hajdukom u Splitu na Rivi redom tukli prolaznike, a turisti su od straha skakali u more.

- Kad dođeš u Zagreb, uvijek se možeš sakriti da te nitko ne provali. Ali Split... Tamo ako ne dođeš s dobrom ekipom koja može pružiti otpor... Bilo je to povijesno gostovanje u Splitu. Nas 25 u vlaku je bilo nabrijano i svjesni smo bili gdje idemo. Bili smo spremni na sve. Stigli smo sat vremena pred početak utakmice, gdje nas je sačekalo još 15 naših koji su bili na moru. Krenuli smo kroz Rivu, prošli svim ulicama i ušli na stadion. Morali smo ranije izaći s utakmice da bismo stigli na vlak i krenuli smo dobro naoružani jer smo bili svjesni da se svašta može dogoditi - rekao je Timić.

- Krenuli smo prema stanici, opet prolazili kroz Rivu i onda je počeo krš i lom. Razbijali smo aute, radnje, prevrtali tezge, gađali automobile i krenuli udarati sve ljude koji su bili tamo. A to je bio 2. kolovoza, pola 10 navečer, puno turista koji su od straha skakali u more. Nikakav otpor nam nitko nije pružio i stigli smo do stanice. Kad smo utrčali u vlak, stigla je Torcida. Gađali smo se kamenjem, ali nije se dogodilo ništa ozbiljnije - ispričao je bivši član Delija.