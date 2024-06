Bivši vatreni osnažio tezu o kojoj se dugo priča: 'Za to će Hrvatskoj trebati barem pet godina'

Zadnjih dan-dva i Stjepan Tomas vrti film naše zadnje utakmice u skupini protiv Italije. Naš je bivši reprezentativac uživo, s tribina, gledao tu utakmicu u Leipzigu.

- Kao igrač, nisam imao priliku steći dojam kakvo je pravo navijačko ozračje uoči ovakvih utakmica. To sam sad vidio u Leipzigu. Nevjerojatan je to osjećaj, toliko ljudi i emocije, euforije, rijeke navijača... Žao mi je što na kraju nismo uspjeli, posebice zbog navijača. Šteta, imali smo sve u svojim rukama, otvorenu situaciju za nastavak natjecanja. Sjećam se naše pobjede nad Italijom 2002. godine. Imali su tada velikane poput Vierija, Tottija, Del Piera, Inzaghija... Ova Italija nije na toj razini, no momčadski su jako dobri, taktički disciplinirani, pokazali su nam da znaju kako voditi utakmicu. Prvo poluvrijeme nismo bili pravi, oprezni u srednjem bloku. U drugom dijelu je sve dobro izgledalo, zabili pogodak, no na kraju smo se nesvjesno povukli... Šokirani smo svi bili - kaže Tomas.

Kako se takvi šokovi proživljavaju na terenu?

- Igračima je teško, no oni se emotivno prazne na drugačiji način. Navijači te emocije doživljavaju intenzivnije, čini mi se. I meni su suze krenule naklon utakmice. U jednom trenutku sve je bilo spremno za slavlje, a u drugom su nas jednostavno ohladili. To je nogomet, kažu, negdje ti da, a negdje uzme. Na prijašnjim smo natjecanjima imali dosta sreće, sada smo je potrošili i sve se okrenulo na drugu stranu - ističe Tomas.

Nikada nismo dobili utakmicu na velikom natjecanju koje se igralo u Njemačkoj. No, činjenica je da nam je ipak malo previše toga nedostajalo, nije samo riječ o spletu nesretnih okolnosti?

- Poraz od Španjolske utjecao je negativno na naše samopouzdanje na ovom turniru. Posebice nakon pobjede u pripremnoj utakmici protiv Portugala u kojoj smo izgledali perfektno. Nismo ni mi vjerovali da smo primili tri komada...

A Španjolci sada izgledaju kao najozbiljniji kandidat za naslov?

- Sigurno, nisam ni ja to vjerovao. Imaju sjajnu momčad, a mi ih takve nismo očekivali. Poraz protiv furije utjecao je na sve ostalo što nam se događalo na turniru. Albaniju smo jednostavno morali pobijediti.

Da smo pobijedili Albance, lakoćom bi se obračunali s Talijanima, imate li vi taj dojam?

- Slažem se s tim. Naraslo bi nam samopouzdanje i protiv Talijana ušli bismo rasterećenije i igrali bismo bez grča.

Dosta se polemiziralo o našim taktičkim varijantama. Najprije smo dosta rotirali u obrani.

- Vjerojatno je Dalić morao reagirati kada je vidio da primamo puno pogodaka, posebice nakon prve utakmice. Nikada nam se do sada nije to događalo.

Vezni red?

- Slab sam na ta tri naša senatora, Modrića, Brozovića i Kovačića. Išao bih s njima dok ne padnu s terena. Ostao sam ugodno iznenađen trkom, dinamikom i Modrićevom željom protiv Italije. Bilo mi je žao što je izašao iz igre zadnjih petnaestak minuta. On kada samo stoji na terenu, čini suigrače boljima. Možda nam se to ne bi dogodilo protiv Italije da je on bio na terenu. Znam, lako je sada pametovati.

Jesmo li problem na krilima mogli riješiti promjenom sustava igre?

- Možda. Nismo imali dubinu, ni dovoljno brzih igrača. Možda smo mogli igrati u 4-4-2 sustavu u rombu. Držali bismo trojicu Modrića, Brozovića i Kovačića, na poziciji desetke možda Sučića ili Pašalića, a u napadu imamo opcije u Kramariću, Petkoviću ili Budimiru. Ali to je analiza u mojoj glavi, lako je biti general poslije bitke.

Sada smo na početku neke nove ere. Tko nas god bude vodio, strategiju će morati graditi bez Modrića na kojemu je Zlatko Dalić sve zasnivao. Od taktičkih postavki na travnjaku, do odnosa u momčadi...

- Najvažnije će biti da imamo kontinuitet sudjelovanja na velikim natjecanjima. Imamo dosta mladih igrača koji će u budućnosti stasati u okosnicu reprezentacije. Siguran sam da ćemo i na sljedećim natjecanjima igrati važnu ulogu. Naravno, za neki novi veliki rezultat trebat će nam i sreće. Bez toga ne možeš napraviti veliki rezultat, to je pokazao i primjer ove generacije. Trebat ćemo pronaći neke brže i okomitije igrače za budućnost.

Imamo li, u tom smislu, problem u selekciji i principima rada?

- Čitao sam, odnosno, gledao vaš intervju s Krunom Jurčićem od prije neki dan. Slažem se s njim. Moramo u mlađim kategorijama davati priliku tim igračima koji imaju moć, mogu probiti jedan na jedan i imaju dubinu. Tome se moramo okrenuti. No, to su ciklusi od najmanje pet godina.

Slovenci su prvi put u povijesti prošli u drugi krug eura.

- Gledao sam ih protiv Engleza. Izgledaju mi jako dobro, disciplinirano, s jasnim planom igre. To je odlika trenera Matjaža Keka koji se prilagodio profilima igrača koje ima, no oni su takvi igrači mentalitetom. Imaju naprijed Šeška i Šporara, a nazad stoje čvrsto i pametno u bloku. Po oduzetoj lopti imaju brzu i modernu tranziciju. A s ovakvim profilom igrača imaju dubinu, što je nužno za moderan nogomet. Mogu napraviti problema svakoj momčadi.

Srbi opet nisu uspjeli.

- Pojedinačno imaju dobre igrače, no to očito nije lako izbalansirati. Previše je zvijezda koje misle da moraju igrati, to je veliki problem...

Tko bi mogao iznenaditi?

- Švicarska, čini mi se. Imaju odličnu i mladu momčad, sviđa mi se stil igre i njihova sposobnost ganjanja protivnika, način na koji su pritisnuli Nijemce. Nisu im dali disati. Prema naprijed imaju četiri-pet odličnih igrača, a trener Yakin ih odlično vodi i ne odustaje od jakog ritma.

Mogu li Englezi promijeniti razinu svoje izvedbe u drugom dijelu?

- Nikad ne znaš kod njih. Imaju odlične individualce, no ne sviđa mi se njihova igra. Neugodno su iznenađenje. Nedostaje im jedan pravi vezni igrač koji će ih povezati. Treba im jedna prava šestica i organizator kojeg nemaju, a imaju i problema sa stoperima - zaključio je Tomas.