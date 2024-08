Bivši trener Dinama: 'Mmaee je izvanredan. Može biti važna karika u Dinamu'

Dinamo je ozbiljno pojačao svoj kadar, planski su dovedeni igrači za pozicije koje je trebalo dodatno pokriti i da plavi više nikoga ne dovedu do kraja prijelaznog roka, nova pojačanja ni neće im biti potrebna. Osim u slučaju da netko od stožernih igrača (Baturina, Sučić) do tada ode. Još se govori da bi mogli dovesti napadača, ali to bi vjerojatno bio igrač za budućnost jer Petković i Kulenović su tu i sjajno igraju, Cordoba je pokazao da može biti prava špica.

Plavi nisu puno ni potrošili, milijun i pol eura platili su za Pjacu, 2,1 milijun na Cordobu, zasad nešto 'sitno' za Kačavendu, dok su stoperi Torrente i Mmaee stigli bez odštete. Svi ti novi igrači pokazuju da su s pravom dovedeni, neki će još napredovati, ali dosad je najviše oduševio Samy Mmaee, taj 27-godišnji stoper stigao je iz Ferencvarosa nakon što mu je istekao ugovor. I svaka čast sportskom sektoru koji je na vrijeme krenuo u akciju i doveo ga. Mmaee se odlično snašao i od prvih minuta pokazao da je pravo pojačanje.

3:0 se ne smije prosuti

Nekadašnji trener Dinama Vahid Halilhodžić bio je i izbornik Maroka te je u svojoj svlačionici imao i Samyja koji je rođen u Belgiji i, kao i njegova tri brata nogometaša, ima i marokansko državljanstvo. Bivšeg trenera Dinama pitali smo kako mu se svidio Dinamo protiv Qarabaga.

– Tih 3:0 izvanredan je rezultat, iako valja priznati da su i suparnici imali tri, četiri velike prilike za pogotke. No, nisu ih iskoristili i ovih 3:0 velika je prednost za ulazak u Ligu prvaka, vjerujem da će biti dovoljno za prolazak u natjecanje po skupinama – kaže nam Halilhodžić.

GALERIJA Dinamo srušio siloviti Qarabag i stoji na pragu Lige prvaka. Kulenović je heroj večeri!

No, po onome što smo vidjeli od Qarabaga u Maksimiru, ali i prije toga protiv Ludogoreca, pa jakog Leverkusena govori da uzvrat neće biti lagan, bez obzira na tih 3:0?

– Qarabag je dobar, ima dobar posjed, jako su tehnički dobri i brzi. Malo su riskirali, a Dinamo je to znao iskoristiti i brzim udarima iskoristio je njihove greške. Kulenović je na kraju postigao ta dva važna pogotka za Dinamo. Nakon tih 3:0 Dinamo si ne smije dopustiti luksuz da tu prednost prokocka. Iako, bit će tamo 'škakljivo', ako u prvom dijelu Qarabag postigne pogodak ili dva može ući u euforiju, a s druge strane Dinamo u paniku, ali vjerujem da će to Dinamo proći i da ćemo ga gledati u Ligi prvaka – veli Vaha.

Samy Mmaee dosad se u Maksimiru predstavio kao pojačanje, kakav je bio kod vas u reprezentaciji Maroka?

– To je pravi igrač, baš fin momak, igrač koji ima puno kvalitete, ne bi bilo loše da je još malo rigorozniji u defenzivi, ali ima kvalitetu biti važna karika u Dinamu.

Kakav je karakterno?

– Izvanredan, to za njega mogu posebno naglasiti, taj dečko nikad nije radio probleme, barem ja nisam imao s njim nikakvih problema, ali ne znam zašto ga nisu vodili na Svjetsko prvenstvo, jer mislim da je to zaslužio.

Isplatit će se Dinamu

Kako to da u posljednje vrijeme nije u reprezentaciji Maroka?

– A tko će to znati, o tome tko bira i tko radi taj zadnji popis igrača radije ne bih pričao, ali Dinamo je doveo odličnog igrača, ekonomski je isplativ jer je došao na kraju ugovora i uvjeren sam da će se njegov transfer Dinamu isplatiti i financijski i sportski.

Čini se da je odličan, čudo je da dosad nije igrao u većem klubu od Ferencvarosa.

– Teško je reći zašto je tako, možda on više nije mogao čekati bolju priliku od Ferencvarosa, često to ovisi i o tome kako menadžeri vode poslove, nekad moraš imati odgovarajućeg menadžera da odeš u veliki klub, ali taj dečko ima kvalitetu i za višu razinu.

Koje su mu najbolje strane, što bi trebao popraviti?

– On ima sve, atletski je građen, tehnički jako dobar, možda bi mu trebala malo brža predaja, to sam i ja od njega tražio. Jako je siguran u sebe, ponekad čak i nonšalantan, možda bi trebao biti bezobrazniji u duelu, ali jako je fin dečko, moralne i psihološke strane su mu izvanredne, klasni je obrambeni igrač. Sad njegove ambicije moraju biti velike, fizički mora biti potpuno spreman, bez toga danas nema nogometa – zaključio je Vahid Halilhodžić.

VIDEO Poletjela je i boca: Otkriveno što je trener Slavena rekao sucu. mogao bi dobiti drakonsku kaznu