Bivši reprezentativac Srbije: Da smo izgubili od Hrvatske, ne bi nas oprali ni Sava ni Dunav

Bivši srpski rukometni reprezentativac Dalibor Čutura prisjetio se utakmice s Hrvatskom na Europskom prvenstvu u Srbiji 2012. godine. Srbi su tada svladali naše rukometaše s 26:22 i na kraju izgubili od Danske u finalu te tako osvojili srebro.

Čutura je danas izbornik Srbije, a o utakmici s Hrvatskom je rekao:

- Imali smo ogroman pritisak, pogotovo jer smo igrali protiv Hrvatske u polufinalu. Za naš narod, za našu državu je to važno iako mi nismo na to tako gledati. To su bili naši suigrači, s trojicom sam igrao u Leonu. Mi smo tako i odgajani, to uopće nema veze, ali pritisak čitave nacije, ljudi, prijatelja... Da smo izgubili, ne bi nas oprali ni Sava ni Dunav.

Smatra da njegova momčad nije mogla izgubiti od Hrvatske u atmosferi kakva je bila u Beogradu.

- Iako je bio takav naboj, da se tri dana igralo, mi tu utakmicu ne bismo izgubili. Bez obzira na to što prvo poluvrijeme to nismo bili mi. Malo nas je stegao pritisak, nismo dobro ušli u utakmicu, naš vratar nije bio na razini. Drugo poluvrijeme smo se resetirali, rekli sami sebi 'ljudi, igramo polufinale, igramo pred punom Arenom, to ne može ovako'.

Srbija se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo koje uskoro počinje, dok je Hrvatska u skupini s Argentinom, Egiptom i Bahreinom.