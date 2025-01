Naš reprezentativac komentirao je protivnike! Evo koga se posebno treba paziti

Mario Šoštarić, desno krilo hrvatske rukometne reprezentacije i mađarskog Szegeda, bit će na predstojećem Svjetskom prvenstvu jedan od ključnih igrača u napadu izbornika Dagura Sigurdssona. Iza sebe ima sjajnu polusezonu, pogotovo u Ligi prvaka, gdje je trenutačno prvi strijelac sa 72 postignuta pogotka u 10 utakmica. Za 72 pogotka potrošio je tek dvadeset lopti više, što je sjajan prosjek od 78,3 posto. Četiri pogotka manje, ali iz jedne utakmice manje, ima Danas Gidsel koji igra za Füchse, dok je na trećem mjestu Poljak Syprzak sa 65 pogodaka. Drugi hrvatski rukometaš na toj tablici je Luka Lovre Klarica (11. mjesto), a treći je Filip Glavaš (15. mjesto), koji u reprezentaciji Hrvatske dijeli poziciju sa Šoštarićem. U mađarskom su prvenstvu Szeged i Veszprem na prva dva mjesta s istim brojem bodova.

Pastora jako dobro poznajem

– Prvi ću put igrati na jednom velikom natjecanju pred domaćim gledateljima. To je velika čast, ne samo za mene već i za sve moje suigrače. Domaći parket donosi i određeni pritisak koji ćemo morati nekako primiriti. U Prelogu je sve pozitivno i neka tako i ostane sve do početka SP-a i prve utakmice protiv Bahreina. Upravo će nam ta prva utakmica biti najvažnija. Znam da će, kad krene utakmica, sve postati lako, ali do tada će vladati neizvjesnost, iščekivanje i svi jedva čekamo da počne turnir – rekao je Šoštarić.

Uvijek je lijepo krenuti u turnir s pobjedom?

– O Bahreinu malo toga znamo. Ali, čim su se plasirali na SP sigurno nisu loši. Drago mi je da ne igramo prvu utakmicu protiv Egipta i da ulazimo u turnir s ipak lakšim suparnikom. Ako želimo do kraja, onda moramo pobijediti sve, pogotovo u skupini prvog kruga. Sigurno ćemo protiv svakog suparnika igrati s maksimalnim poštovanjem, u suprotnome može loše završiti. Svako opuštanje može biti kobno, pa makar ono trajalo samo nekoliko minuta.

Argentina, naš drugi suparnik u skupini prvog kruga, znala nas je u povijesti iznenaditi...

– Odmah potpisujem da izgubimo od njih u skupini, a da na kraju osvojimo zlato kao 2003. godine. Igrali smo nedavno s njima na turniru u Norveškoj i jedva ih pobijedili. Oni su već godinama pri svjetskom vrhu, nikad nisu bili u borbi za medalje, ali to su sve igrači koji igraju većinom po europskim klubovima u Španjolskoj i Francuskoj. Za nas je dobro što nema braće Simonet koji su u posljednjih desetak godina sigurno njihovi najbolji igrači.

Egipat?

– Dobro ih znamo, igrali smo s njima pripremnu utakmicu uoči odlaska na Igre u Pariz. Pobijedili smo ih uvjerljivo u Varaždinu, na kraju smo ostvarili loš rezultat u Parizu, dok su oni odigrali jako dobar turnir. Dobro poznajem njihova izbornika Juana Carlosa Pastora, koji mi je bio trener u Szegedu do ove sezone. Znam da će ih dobro pripremiti za nas. On je sav u rukometu, uvjeren sam da trenutačno svaki dan gleda po nekoliko utakmica, analizira, proučava. Njegova najjača strana je taktika protiv suparnika. Našu utakmicu protiv Italije, koju smo nedavno igrali u Poreču, već je sigurno pogledao desetak puta. Srećom, nismo bili kompletni pa ne znam kakve će zaključke moći izvući. Morat ćemo biti maksimalno spremni za njega i možda ga nečime iznenaditi. Ta će utakmica sigurno odlučivati o prvom mjestu u skupini i ti će bodovi vrijediti dvostruko u drugom krugu.

U drugom nas krugu sigurno čekaju Island i Slovenija?

– Obje odlične reprezentacije, pogotovo će opasna biti Slovenija, četvrta s Igara u Parizu. Nekoliko njihovih igrača u Parizu je završilo igračku karijeru, ali imaju velik broj mladih, dobrih igrača. Ako krenu dobro, bit će neugodni do kraja turnira za sve. Igramo s njima i pripremnu utakmicu, sigurno će u njoj biti puno igre skrivača – dodao je Šoštarić.

Roditelji iz okolice Slunja

Šoštarić je osam godina igrao za slovensku reprezentaciju, od 2012. do 2020. godine. Budući da su mu roditelji iz okolice Slunja, odlučio se za Hrvatsku. Bio je član slovenskog Gorenja od 2009. do 2011. godine. Zatim je dvije godine, između 2011. i 2013., proveo u Mariboru. U sezoni 2011./2012. igrao je u Challenge Cupu, gdje je stigao do četvrtfinala i postigao 32 gola. Igrao je u Kupu EHF-a u sezoni 2012./2013., gdje je zabio 22 gola u sedam utakmica, da bi se 2013. vratio u Velenje, gdje je ostao sljedeće tri sezone, do odlaska u Szeged 2016. godine. Počeo je igrati za hrvatsku reprezentaciju od 2023. godine. Do sada ima nastupe na SP-u 2023., EP-u 2024. i OI 2024. godine.