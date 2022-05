Bivše prijateljice tuže jedna drugu na sudu, a poznati i bogati muževi plaćaju troškove

Dvije godine nakon izbijanja skandala, u Londonu je počelo suđenje Coleen Rooney i Rebekah Vardy, suprugama poznatih engleskih nogometaša Waynea Rooneyja i Jamiea Vardyja, koje su britanski mediji prozvali "Wagatha Christie".

Lažne priče na Instagramu, optužbe za curenje vijesti medijima, optužbe za klevetu... okosnica su slučaja koji su britanski mediji prozvali suđenjem desetljeća.

Slučaj izaziva toliki interes u Velikoj Britaniji da ima svoj nadimak: "Wagatha Christie" - "Wags at war", WAG - Žene i djevojke je akronim koji se koristi za družice poznatih sportaša.

Deseci fotografa okupili su se ispred Visokog suda u Londonu, novinari su nagurani u sudnicu kako bi pratili slučaj, a sud je također postavio video zid u podrumu za one koji nisu imali osigurano sjedalo.

U ovom suđenju, koje bi trebalo trajati do 18. svibnja, Rebekah Vardy tuži svoju bivšu prijateljicu Coleen Rooney za klevetu nakon što ju je ova optužila da je tajno medijima dojavljivala informacije o njoj.

Foto: Mike Egerton Slovenia v England - 2018 FIFA World Cup Qualifying - Group F - Stozice Stadium England's Wayne Rooney (left) and Jamie Vardy (right) in the dugout during the 2018 FIFA World Cup Qualifying match at the Stozice Stadium, Ljubljana. Mike Egerton Photo: Press Association/PIXSELL

Sve je počelo u listopadu 2019. kada je Coleen Rooney, supruga bivše engleske nogometne zvijezde Waynea Rooneyja, optužila Rebekah Vardy, udatu za napadača Leicester Cityja Jamieja Vardyja, da je tabloidu The Sun prenijela "lažne priče" o njoj.

Gospođa Vardy je poricala i odlučila tužiti gospođu Rooney za klevetu. Prema britanskom zakonu, sada je na gospođi Rooney da dokaže istinitost iznesenih optužbi.

Sumnja se da iza curenja vijesti stoji agent za odnose s javnošću gospođe Vardy, koji je imao pristup Instagram računu njezine klijentice. No, prema odvjetniku gospođe Rooney, Davidu Sherborneu, "postoji dovoljno dokaza koji pokazuju da je gospođa Vardy znala i odobravala" takve objave.

- Ako je (gospođa Vardy) dala (svom agentu) pištolj i metke, kazala kamo da cilja, što se događa i kada, to je čini jednako odgovornom kao i osoba koja povlači okidač - tvrdi odvjetnik gospođe Rooney, David Sherborne.

- Nisam znala da se to događa - uzvratila je gospođa Vardy.

Procjenjuje da bi pravni troškovi za svaku stranu mogli iznositi oko milijun funta, a da će pobjednica vratiti samo oko 70 posto troškova.

- Suđenje nema smisla niti za jednu od njih, čak će i pobjednica izaći s ogromnim gubitkom - navode mediji.

Wayne Rooney (36) je vodeći strijelac engleske reprezentacije i Manchester Uniteda svih vremena, a trenutačno je menadžer Derby Countyja, dok je Vardy (35) u sezoni 2015/16. predvodio Leicester City do senzacionalnog naslova engleskog prvaka.

Vardy je u dresu engleske vrste debitirao u svibnju 2015. u susretu protiv Irske ušavši u igru kao zamjena za Rooneya.

