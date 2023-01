Biuk otkrio pozadinu transfera: Bilo je to čudno svima, a zbog jedne stvari mi je žao

Stipe Biuk (20) gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je pričao o svom transferu u američki Los Angeles F.C., kojeg je realizirao prije nekoliko dana, kao i napuštanju Hajduka, svog matičnog kluba. Odšteta iznosi šest i pol milijuna eura, uz milijun i pol različitih mogućih bonusa.

- Sigurno da ima malo nervoze, ali sve je pozitivno i uzbuđen sam. Bilo mi je čudno, nekako neočekivano, no kako je priča išla dalje, dok su mi prezentirali plan, svidjelo mi se i to smo realizirali. Direktor je dolazio dvaput i dvaput su mi prezentirali projekt i sve me se to dojmilo - započeo je.

Kako je reagirala obitelj na interes jednog kluba iz SAD-a u odnosu na europske klubove koji su se većinom raspitivali?

- Isto kao i ja. Malo je bilo čudno to svima... Daleko je to, naravno, ali eto. Bit će lakše - govorio je o udaljenosti od doma.

Treba priznati, MLS nije jednako kvalitetna liga kao najbolja prvenstva Europe. Odgovorio je na pitanje može li ispasti iz radara izbornika Zlatka Dalića kao budući potencijalni reprezentativac...

- Ne mogu ispasti. Liga je dobra. Četiri su natjecanja, puno je utakmica i mislim da ne mogu ispasti - ističe.

Kako su na Poljudu doživjeli transfer? Tko je čestitao od igrača?

- Nadam se da su zadovoljni s tim transferom Hajduk. Svi su sretni, svi su zadovoljni. Sa većinom sam se čuo. Zvali su me, podržavaju me i nadam se da će sve biti super.

Stipe Biuk.

Otkrio je koja mu je najljepša uspomena u dresu kluba, kao i zbog čega žali.

- Sigurno osvajanje Kupa, doček je na Rivi bio stvarno predivan, ali žao mi je što nisam osvojio prvenstvo.

Ciljevi za budućnost?

- Volim bih kroz godinu-dvije napraviti veći transfer u Europu - zaključio je Biuk.