Bitka za prvog čovjeka zagrebačkog sporta: Ne brine me što Bašić tvrdi da je iza njega Možemo!

Nakon što je to učinio njegov rival Branimir Bašić, predsjednik Hrvatskog veslačkog saveza, svoju kandidaturu za predsjednika Sportskog saveza grada Zagreba istaknuo je i Vjekoslav Šafranić, dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora SSGZ-a.

Bila je ovo, mora se reći, prezentacija u koju je uloženo više truda od konkurentske što se vidi i po mjestu održavanja (hotel Westin u odnosu na prostorije SSGZ-a) ali i po imenima onih koji su Šafranića došli podržati. A tu su bile i neke veličine svog sporta poput košarkaša Andra Knege i vaterpolista Boška Lozice, a vidjeli smo i niz rukometnih olimpijaca poput Jovića, Vorija, Špoljarića i Gojuna što govori da je uz Šafranića i rukometni alfa i omega Zoran Gobac baš kao i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina koji se i osobno pojavio.

U ovoj prigodi u Westinu je viđen i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač davši nam do znanja da ne favorizira nikoga nego da na Bašićevu presicu naprosto nije bio pozvan. A Šafranić se pred svima pohvalio da od 98 mogućih glasova ima obećanih 64 glasova pa je na tu temu novinarima kazao:

- Ako je netko potpisao za mene, a glasa drugačije, onda se moramo zapitati kakvog su morala ti ljudi.

Uz Šafranića je i Srećko Šuk, trener Damira Martina, koji je jedini oštro "uklizavao" suprotnoj strani što zacijelo proizlazi i iz njegova animoziteta spram Bašića po veslačkoj liniji.

- Razmišljam zašto sam tu, pa zato što su me prvi put nakon 20 godina pitali što bi trebalo učiniti za zagrebački sport. Ja imam svog "predsjednika" i ja bih svoju podršku trebao tražiti ondje, no ja tamo ne mogu doći do riječi - kazao je Šuk i udario još niže:

- Ja svog predsjednika zovem Amfilohije jer je on napravio za hrvatsko veslanje isto koliko metropolit Amfilohije za hrvatske teritorijalne interese.

Šafranić pak o protukandidatu nije htio govoriti, ali je rekao:

- Ne obazirem se na druge i na to što oni tvrde da je iza njih stala platforma Možemo. Uvjeren sam u svoju pobjedu.

Foto: PIXSELL

Čini se da su u to uvjereni i ljudi koji su sjedili za stolom predsjedatelja skupa a to su, osim Šuka, bili još i dvojica sveučilišnih profesora. Prof. dr. sc. Marko Jakopović, priznati hrvatski pulmolog, te prof. dr. sc. Goran Leko, nositelj katedre za vodene sportove na zagrebačkom KIF-u. A upravo je njegovo izlaganje bilo najcjelovitije jer kao kineziolog očito i najbolje poznaje materiju.

- Tri segmenta su jako važna za perspektivu gradskog sporta, a to su treneri, kvaliteta i dostupnost sportskih objekata te školska sportska društva. Ja predlažem kategorizaciju trenera pa da oni koji stvaraju osvajače olimpijskih i svjetskih medalja budu više honorirani od onih koji se bave mlađim uzrastima i koji nemaju toliko natjecanja pa ni stresa. Osim trenerima, usavršavanje moramo osigurati i stručnim tajnicima jer zasad na KIF-u nema izbornog predmeta koji bi pripremao kineziologe za sportske administrativce.

Poentirao je Leko i po pitanju objekata i školskog sporta.

- SSGZ mora poticati održavanje ali i izgradnju novih objekata tako da možemo imati centre kvalitete koji će 24 sata biti na raspolaganju samo vrhunskom sportu. Isto tako, moramo sve učiniti da od 97.000 učenika u Zagrebu njih puno više, od onih 13.500 što je niti 15 posto, prakticira sport.

Kandidat za dopredsjednika SSGZ-a (ujedno i dosadašnji dopredsjednik) Marko Jakopović mudro se usmjerio na temu rekreativnog sporta jer to je ono što novog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića puno više zanima od vrhunskog.

- Osim školskom sportu, mi se moramo vratiti i sportu u kvartu jer sada kod naših klinaca prevladavaju video-igrice i jedna smo od najdebljih nacija u Europi. Moramo ponuditi sport svima.

Sve to skupa mogao bi biti popis dobrih želja ako ne bude razumijevanja gradskih vlasti koje, uzgred budi rečeno, najavljuju veliko kresanje sredstava za sport pri čemu bi najviše ispaštati mogli upravo klubovi nositelji kvalitete.

- Čim budem izabran za predsjednika, tražit ću razgovor s gradonačelnikom Tomaševićem i to s nadom ne samo da se sportu ništa ne oduzima nego da nam se još nešto i doda. Vodeći zagrebački klubovi dobijali su od gradskog ureda ukupno oko 30-tak milijuna kuna i to je priča oko koje se treba angažirati i država. Ako ne zadržimo te klubove na pristojnoj razini, baš kao i organizaciju međunarodnih natjecanja u Zagrebu, onda nas neće biti nigdje.

A ni Šafranića i Jakopovića, kao čelnih ljudi, neće biti nigdje ne bude li u SSGZ-u imao operativan menadžment koji će se vješto nositi s politikom odnosno "umijećem mogućeg". A kakva se situacija sprema zagrebačkom sportu trebat će im čovjek menadžerskih kapaciteta i energije direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka ili u najmanju ruku glavnog tajnika Hrvatskog džudo saveza inače sportskog direktora Europskog džudo saveza.

- Koliko čujemo sadašnji glavni tajnik gospodin Antunović ne planira se kandidirati za novi mandat pa pozivamo sve one koji osjećaju da mogu pomoći neka se jave na natječaj kada on bude objavljen, a u zagrebačkom sportu ima puno dobrih tajnika. Ako pak ima takvih ambicija neka se javi i gospodin Pavlek – kazuje Jakopović.