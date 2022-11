Bišćan pozvao slavenaša koji je protiv Hajduka izborio penal, vratio se Ljubičić

Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Igor Bišćan objavio je popis igrača koje je pozvao za nadolazeće utakmice protiv Poljske i Austrije u Puli.

Prvi poziv zaradio je 18-godišnji krilni napadač Slaven Belupa Ante Crnac, koji je protiv Hajduka za vikend izborio kazneni udarac za gol Ivana Krstanovića i konačnih 2:2 u Koprivnici.

U reprezentaciju se vratio Marin Ljubičić, hajdukovac na posudbi u LASK-u. Bišćan je napadača preskočio na prethodnom popisu, ali ga ponovno pozvao nakon što je već zabio 13 golova u svim natjecanjima.

Na popisu su se našli sljedeći igrači:

Karlo Sentić (Hajduk), Nikola Čavlina (Lokomotiva), Ivan Smolčić (Rijeka), Hrvoje Smolčić (Eintracht), Luka Jelenić (Varaždin), Mauro Perković (Istra 1961), Ante Crnac (Slaven Belupo), Jan Jurčec (Altach), Veldin Hodža (Rijeka), Ante Palaversa (Troyes), Marko Bulat (Dinamo), Jurica Pršir (Gorica), Martin Baturina (Dinamo), Marco Pašalić (Borussia Dortmund), Luka Stojković (Lokomotiva), Matija Frigan (Rijeka), Stipe Biuk (Hajduk), Michele Šego (Varaždin), Roko Šimić (RB Salzburg), Dion Drena Beljo (Osijek), Marin Ljubičić (LASK), Mislav Matić (Šibenik) i Roko Jureškin (Pisa).

Foto: EXPA/ Stefan Adelsberger 16.07.2022, Schwaz, AUT, OeFB Uniqa Cup, SC Schwaz vs LASK, 1. Runde, im Bild Torjubel LASK zum 1:4 durch Marin Ljubicic (LASK) // during the 1st round in the Uniqa ÖFB Cup between SC Schwaz and LASK in Schwaz, Austria on 2022/07/16. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Stefan Adelsberger Photo: EXPA/ Stefan Adelsberger/EXPA

Mini vatreni će na Aldo Drosini igrati protiv Poljske 17. studenog, da bi četiri dana kasnije snage odmjerili s Austrijancima.

Naše mlade nade ranije su izborile plasman na Euro koji će se održati u Rumunjskoj i Gruziji, a u skupini smo sa Švicarskom, Belgijom i Češkom.

