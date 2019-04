Bio je hrvatski Messi i najveći talent našeg nogometa, a danas je u problemima

Alen Halilović slovio je kao najveći hrvatski talent, kao igrač koji će biti stup naše reprezentacije. Čak su ga i svjetski mediji isticali kao jednog od najboljih nogometaša rođenih 1996. godine. No, njegova karijera ne ide u pravom smjeru.

Tek su mu 22 godine, a već je promijenio pet liga. Do kraja sezone biti na posudbi u belgijskom Standardu, ali ni tamo ne igra. Do sada je nastupio u šest utakmica, no ni jednom nije bio u početnom sastavu, a protiv Cercle Bruggea nije bio ni na klupi. Ukupno je u belgijskom prvenstvu u tih šest utakmica skupio svega 95 minuta.

Halilović je dobar primjer igrača koji luta jer je mlad napustio hrvatsku ligu. Otkako je prije četiri i pol sezone u transferu vrijednom pet milijuna eura potpisao za Barcelonu kapetan U21 reprezentacije nikako da proigra. Za slavni klub odigrao je svega 28 minuta, u Kupu kralja protiv Elchea, i to je bio njegov učinak za Barcelonu.

Uslijedile su posudbe u Gijon, HSV (u kojem se također nije naigrao), potom Las Palmas, a Milan je pogotovo bio loš odabir. U crno-crveni tabor došao je prošlog ljeta, no ondje je odigrao ukupno 60 minuta u trima utakmicama Europske lige.

Posebno zabrinjava to što Halilovića za dva mjeseca očekuje nastup s Hrvatskom na Europskom U21 prvenstvu gdje smo u skupini s Engleskom, Francuskom i Rumunjskom. U Belgiju je otišao da bi nastavio razvoj i skupljao minutažu uoči velikog natjecanja, ali tamo jako malo igra...

