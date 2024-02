Betis napravio nesvakidašnju stvar uoči Dinama, prevalili su put od 2.600 kilometara

Nogometaši Dinama i španjolskog Betisa odigrat će u četvrtak od 18.45 sati uzvratnu utakmicu šesnaestine finala Konferencijske lige. Stadion u Maksimiru bit će rasprodan, očekuje se posjeta od oko 20 tisuća navijača što bi trebalo biti od velike pomoći hrvatskom prvaku.

Španjolci u srijedu poslijepodne dolaze u Zagreb, jasno, zrakoplovom. Ali, na put je nešto ranije krenuo njihov službeni klupski autobus koji se već sinoć stacionirao ispred zagrebačkog hotela Esplanade.

Dokaz je to priči da Betis ništa ne prepušta slučaju. Jer, obično europske momčadi na gostovanjima u Zagrebu unajme nekog domaćeg auto-prijevoznika kako bi ih vozio od hotela do stadiona i natrag, na trening i utakmicu. Iz španjolskog kluba to nisu htjeli.

S obzirom na to da je od Seville do Zagreba autobus morao prijeći čak 2.600 kilometara u jednom smjeru, možemo reći da je put trajao preko 30 sati.