Običan momak osvojio srce čitavog Maksmira: 'Svi žele pobijediti Dinamo, ali borimo se za naslov'

Maxime Bernauer bio je prvo ljetno pojačanje Dinama , stigao je u eri trenera Igora Bišćana, debitirao u pripremnom susretu s Dugim Selom.

– Ima dobar dubinski pas, u nastavku se malo previše s tim zaigrao – komentirao je tada Igor Bišćan. Ipak, Bernauer se kod njega nije naigrao, a ni kod njegova nasljednika Sergeja Jakirovića nije bilo puno bolje, bio je ili na klupi ili na tribini, ali u posljednje dvije utakmice dobio je priliku. No, to je tako, dok jednome ne smrkne, drugom ne svane. Naime, ozlijedili su se Šutalo i Perić, novog stoper plavi nisu uspjeli dovesti pa je protiv Betisa u Sevilli krenuo Bernauer s Theophileom kao stoperski par, igrao je 81 minutu te odigrao jako dobro pa je ostao u sastavu i protiv Varaždina, protiv kojeg je odigrao svih 90 minuta.

U Zagrebu bolje nego u Parizu

U Dinamu ste od ljeta, kako ste doživjeli boravak ovdje?

– Prošlo je već dosta vremena otkako sam stigao u Zagreb, to je istina. Osjećam se dobro. Sretan sam što sam igrač Dinama – kaže nam 25-godišnji Maxime Bernauer.

Kako ste se snašli u Zagrebu, "malo" je drukčiji od Pariza?

– Da, potpuno je drukčiji i to je način života koji mi više odgovara, kao i mojoj obitelji. Osjećamo se dobro ovdje.

Kakav je dojam na vas ostavila hrvatska liga?

– Ima dobrih momčadi. Nijedna utakmica nije lagana jer svi žele pobijediti Dinamo. Ova je sezona malo teža od drugih, to je činjenica, ali mi smo uvijek tu da se borimo za naslov. To je ono što svi želimo. Mislim da su tri-četiri kluba malo više razvijena od ostalih po pitanju infrastrukture te da bi kvalitetniji tereni unaprijedili kvalitetu prvenstva – kaže Bernauer.

Dosad niste puno igrali, kod Bišćana samo u tri utakmice, sad kod Jakirovića osam, jeste li zadovoljni takvim statusom, jeste li se zabrinuli ili požalili što ste došli?

– Tipično novinarsko pitanje, ha-ha. Ne poznajem igrača koji je sretan kad ne igra. Ali, ako ste frustrirani i ne radite ništa da biste zaslužili svoje mjesto, to ne vodi nikamo. To je razdoblje s kojim se susreću svi igrači tijekom karijere. Pokušao sam to kontrolirati najbolje moguće. Sada sam odigrao samo dvije uzastopne utakmice, to nije ništa. Želim nastaviti igrati i moram pokazati da to zaslužujem. Dobro mi je bilo vratiti se i uživati na terenu.

Jeste li lakše igrali s Theophileom s obzirom na to da ste Francuzi?

– Da, naravno. Komunikacija između dva središnja braniča vrlo je važna. Ne prođe deset sekundi u utakmici da ne razgovaramo. Usto, Kevin je i iskusan igrač. Učim od njega otkako je ovdje. Mislim da smo komplementarni i kao nogometaši, ali i izvan terena. On je sjajan čovjek. Družimo se i izvan terena – veli Maxime Bernauer.

Sada imate i još jednog Francuza među plavima, stigao je desni bek Pierre-Gabriel, stvara se francuska kolonija u Dinamu. Jeste li mu savjetovali da dođe?

– Nismo se osobno poznavali prije nego što je došao, ali smo već igrali jedan protiv drugoga u mlađim kategorijama. Drago mi je što je došao u klub. To je igrač visoke kvalitete i bit će pojačanje za nas.

Pomažete li mu u prilagodbi u klubu i gradu?

– Trudim se biti od pomoći. Ne samo ja već i svi ostali suigrači. Svi su me sjajno prihvatili kad sam došao prošlog ljeta i znam koliko mi je to bilo važno. Sigurno mu je lakše jer smo Kevin i ja tu.

Znamo da vas vole svi u svlačionici Dinama, kako ste ih osvojili?

– Ha-ha, zanimljivo je to čuti. Ne znam što bih rekao. Ja sam običan momak koji je došao dati sve od sebe. Sjajno se osjećam u svlačionici.

Dinamo igra promjenjivo, malo dobro, često slabo, što je tome razlog?

– Jeste li sigurni da sam ja prava osoba kojoj treba postaviti to pitanje? Prvo što želimo je pobjeda. Radimo na načinu igre kako bismo postigli više konzistentnosti. Kvaliteta naše igre ključna je za pobjede.

U četvrtak stiže Betis, kakvu utakmicu očekujete, sličnu kao u Sevilli?

– Imamo prednost što ih primamo na Maksimiru nakon pozitivnog rezultata u Sevilli. Naši navijači su dodatna snaga za nas, atmosfera će biti nevjerojatna. Znamo kvalitetu Betisa i morat ćemo odigrati odličnu utakmicu da bismo se plasirali dalje – kaže Bernauer.

Mi smo si najveći konkurenti

Nakon toga dolazi derbi s Rijekom, je li teško izdržati takav ritam utakmica svaka tri-četiri dana?

– Pristupamo utakmicama jednu po jednu. Koncentrirani smo na četvrtak prije nego što počnemo razmišljati o Rijeci. Mi igrači volimo igrati puno utakmica. To je drukčiji tjedni ritam, ali naviknuti smo na to. Želimo pobijediti u svim utakmicama. Prvo u četvrtak, a zatim protiv Rijeke.

Tko je vaš najveći konkurent u borbi za naslov prvaka, Rijeka ili Hajduk?

– Oba kluba imaju dobru sezonu. Kao što sam rekao, pristupamo utakmicama jednu po jednu i fokusiramo se na sebe. Najveći konkurent smo si mi sami. Ako pobijedimo u svim utakmicama do kraja sezone, bit ćemo prvaci – zaključio je ovaj 25-godišnji Francuz, rođen u gradiću Hennebontu u sjeverozapadnoj Francuskoj, u pokrajini Bretagni. Kao mlad preselio se u 125 kilometara udaljen Rennes, potom je igrao u Le Mansu te u FC Parizu, francuskom drugoligašu, iz kojeg je došao u Dinamo, koji ga je kupio za 1,2 milijuna eura. Od ljeta je dosad upisao 11 nastupa za plave, odigrao 781 minutu te postigao dva pogotka, Orioliku u kupu i Istri u 3:0 pobjedi.

