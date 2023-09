Chepkoech: Zagrebačka publika mi je pomogla srušiti svjetski rekord

Neobično je bilo vidjeti Kenijca koji pobjeđuje u utrci na 100 metara a baš takvog smo na 73. memorijalu Borisa Hanžekovića vidjeli u Ferdinandu Omanyali. A on je na stadionu zagrebačke Mladosti s vremenom od 9.94 sekundi pobijedio ispred Jamajčanina Sevillea (10.07) ali i aktualnog olimpijskog pobjednika Talijana Lamonta Marcella Jacobsa (10.08).

- Želio sam trčati ispod 10 sekundi i to sam i učinio. Borim se protiv stereotipa o tome da su Kenijci vrhunski trkači samo na duge pruge. Za mene je možda i šteta što sam isprva trenirao rugby i tek s 20 godina počeo trenirati sprint i to nakon što mi je jedan atletski trener rekao da je vrijeme da prestanem gubiti vrijeme.

Vidjeti pak Jamajčanina u sprinterskoj disciplini nije nimalo čudno pa tako niti Hanslea Parchmenta kao pobjednika memorijalne utrke u čast preponaša Borisa Hanžekovića.

- Trčim od malih nogu, a prepone sam počeo preskakati sa 16 godina a prije toga sam bacao disk, kuglu i pomalo koplje. Jednog dana moj je trener vidio kako, na putu do bacališta, uspješno preskačem prepone pa me testirao. Mi klinci iz Jamajke trčimo od osnovne preko srednje škole do fakulteta. U moj zemlji atletika je jednako popularna kao i nogomet u kojem smo, za razliku od vas, prilično neuspješni. Doduše, moglo bi se reći da je ljubav prema nogometu veća ali se ne možemo uspoređivati s vama. Pa vaš Luka Modrić je jedan od najpopularnijih nogometaša svijeta.

Parchement je aktualni olimpijski pobjednik baš kao Jasmine Camacho-Quinn, pobjednica utrke na 100 metara s preponama (12.47 sekundi):

- To moje zlato bilo je tek drugo za Portoriko u povijesti nastupa naših sportaša na Olimpijskim igrama a prvo u atletici i imalo je veliki utjecaj na atletiku u mojoj zemlji. Inače, dobar je osjećaj postići rekord mitinga i tako završiti svoju europsku turneju. Bila je ovo duga sezona koja završava kasnije nego lani pa sam i fizički i psihički potrošena tako da sam spremna za povratak kući to jest u Orlando gdje živim.

Pored svih zvijezda svjetske atletike koje su na Hanžeku nastupile, osim Sandre Perković koja je slavila svoju 11. pobjedu na ovom natjecanju, najbolje se osjećala Beatrice Chepkoech. Aktualna svjetska rekorderka na 3000 metara sa zaprekama u Zagrebu je postigla najbolje vrijeme ikad (5:47.42) u neolimpijskoj disciplini od 2000 metara sa zaprekama.

- Vaša publika je bila sjajna, podupirali su moj natjecateljski moral i želju da srušim rekord. Biti vlasnicom dvaju najbržih vremena ikad jako je dobar osjećaj a moj sljedeći cilj je olimpijska medalja, jedino odličje koje mi nedostaje.

Pobjednik natjecanja u bacanju diska među atletičarima, s hicem od 68.48 metara, bio je bivši svjetski prvak i aktualni svjetski doprvak Kristjan Čeh. Ovaj 206 cm visoki Slovenac zahvalio se na tretmanu kojeg je imao kod zagrebačke publike.

- Bilo je to dobro natjecanje uoči završnice Dijamantne lige u Eugeneu. Publika je bila odlična i šteta je što mi u Sloveniji nemamo ovakav miting, odmah do Dijamantne lige, a imamo novi stadion u Mariboru koji bi za to bio idealan.