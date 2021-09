Bayern demantirao transfer najmlađeg strijelca u povijesti HNL-a: Nije prošao ni liječnički

Vijest da Lovro Zvonarek (16) odlazi u Bayern iz Slaven Belupa stigla je do Bavaraca koji su to odmah opovrgnuli, no ujedno i ostavili kao mogućnost u bližoj budućnosti.

Spominjalo se da najmlađi strijelac u povijesti Prve HNL odlazi u München za 1,8 milijuna eura, što bi s vremenom moglo dosegnuti i pet milijuna eura, zahvaljujući bonusima.

- Nismo ni potpisali ugovor s njim, nije ni prošao liječnički. Istina, bio je na probi. Istina, dobar je, jako zanimljiv. Ali, prijelazni rok je gotovo i vidjet ćemo postoji li mogućnost dovesti ga - izjavio je za minhenski Abendzeitung direktor Bayernove škole Jochen Sauer.

Sve to može značiti da Zvonarek sigurno dolazi najkasnije na zimu u Bayern, ali ne mora značiti apsolutno ništa. Jer, Sauer je na sličan način opisao i Justina Chea (17), Amerikanca koji je bio na posudbi u Bayernu, a inače je član Dallasa.