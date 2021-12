Barcelona bi mogla pokrpati rupu u proračunu: Arsenal želi Coutihna?

Prema pisanjima katalonskog Sporta, engleski prvoligaš Arsenal pokazao je velik interes za brazilskog reprezentativca Philippea Coutinha (29). Očekuje se da bi uskoro trebala i stići ponuda iz londonskog kluba.

Odlazak jednog od najplaćenijih igrača Barcelone znatno bi rasteretio budžet katalonskog kluba koji se Coutinha pokušao riješiti još ljetos. Brazilac je u zimskom prijelaznom roku 2018. godine u Barcelonu iz Liverpoola stigao za 120 milijuna eura uz dodatnih 40 milijuna, ali nikada nije opravdao očekivanja.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Espanyol - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 20, 2021 FC Barcelona's Philippe Coutinho celebrates with teammates after the match REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

Najveći problem je njegova plaća od 20 milijuna eura po sezoni zbog čega su Katalonci pokušavali prodati Coutinha, ali s obzirom na to da se ozlijedio, transfer je bio gotovo pa nemoguć.

U Barceloni se nadaju kako će sada biti sve jednostavnije, a iz Arsenala su navodno spremni platiti oko 20 milijuna eura što bi Katalonci zasigurno prihvatili kako bi tijekom nadolazećeg zimskog prijelaznog roka mogli dovesti nova pojačanja.

Foto: NACHO DOCE/REUTERS Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Betis - Camp Nou, Barcelona, Spain - December 4, 2021 FC Barcelona's Philippe Coutinho in action with Real Betis' Andres Guardado REUTERS/Nacho Doce Photo: NACHO DOCE/REUTERS

Coutinho je daleko od forme koju je imao u Liverpoolu. U trenutku kada je došao u Barcelonu vrijedio je 150 milijuna eura, a sada se taj iznos spustio na 20 milijuna eura.

Coutinho je za Barcelonu sveukupno odigrao 106 utakmica te zabio 25 golova uz 14 asistencija.