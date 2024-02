Barakude sjajno otvorili Svjetsko prvenstvo: 'Sada se okrećemo Španjolskoj i olimpijskoj vizi'

Svoj 15. nastup na svjetskim prvenstvima hrvatski vaterpolisti započeli su na najbolji mogući način – usredotočeno, energično, autoritativno i precizno s realizacijom igrača više od 64 posto (9 od 14). A pred takvim naletom hrvatskih dupina bez odgovora su ostali i australski "morski psi" (Aussie Sharks).

Na otvaranju poveli 7:1

Hrvatska je Australiju pobijedila s 13:8, a do rutinski osvojenih prvih bodova došli su sjajnim otvaranjem (7:1), da bi na veliki odmor otišli s uvjerljivih 9:3. Premda je konačni rezultat mogao biti i izraženiji (dva pogotka primili smo u posljednjoj minuti), izbornik Ivica Tucak to nije zamjerio svojim izabranicima, bez obzira na to što bi i razlika pogodaka mogla odlučivati o plasmanu u skupini.

GALERIJA Španjolska slavila na Mladosti. Osvojili prvi naslov europskih prvaka

– Premda je na kraju bilo opuštanja, meni je najvažnije da smo bili postojani i usredotočeni. Ja sam prije ove utakmice, od Amerikanaca koji su s Australcima sparirali, dobivao razne poruke upozorenja jer to nije nimalo bezazlena reprezentacija. Vrhunskim vaterpolom nismo im ostavili prostora, no neće oni biti nimalo lak suparnik nikome. Najbitnije je da smo ostavili dobar dojam, da se nismo psihološki potrošili.

Ugodno je bilo vidjeti i da su hrvatski vaterpolisti dobili sva četiri plivanja za loptu, i to protiv plivački moćne reprezentacije, a to koliko ćemo brzo plivati bit će jako bitno u sljedećem susretu.

– Sada se okrećemo Španjolskoj i pokušaju da osiguramo olimpijsku vizu izravnim plasmanom u četvrtfinale iz skupine i ako odigramo pravu ratničku utakmicu možemo ih pobijediti. No, ako nam to ne uspije, vjerojatno ćemo protiv Brazila, u osmini finala, igrati utakmicu za olimpijsku vizu – ustvrdio je Tucak, koji je cijelo vrijeme priprema naglašavao da će na otvaranju velikog natjecanja biti najvažniji pristup.

VEZANI ČLANCI:

A on je bio sjajan, o čemu svjedoči i podatak da su Australci u prve četiri minute uputili tek jedan šut na hrvatska vrata. A o tome je govorio i hrvatski vratar Marko Bijač, koji se istaknuo s 10 obrana:

Održavali rezultatsku distancu

– Otvorili smo čvrstom obranom. Inzistirali smo da se zadrži agresivnost i želja za blokiranjem svakog udarca i u tome smo u otvaranju i uspjeli. Kad smo mi sigurni u obrani, ta se sigurnost prenese i u napadu pa smo se odvojili na početku i mirno držali rezultatsku distancu. Ostaje tek žal za tih nekoliko olako primljenih pogodaka.

Utakmicu je s dva pogotka otvorio Fatović, a po dvaput su zabili i Lončar, Žuvela, Burić, Lazić i Marinić Kragić, dok je jednom 'metu' pogodio Kržić. Kod Australaca, pogotke su zabili, po dva, Pavillard i Berehulak i po jedan Poot, Edwards te Srbin Maksimović i ljevoruki Hrvat Jacob Merčep, Dubrovčanin, koji bi nakon SP-a mogao pojačati redove kluba iz svoga rodnoga grada.

VIDEO Izbornih vaterpolo reprezentacije: Otvorili smo put ka medalji. Napravili smo jednu veliku stvar jučerašnjom pobjedom