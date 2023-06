Arsenal potvrdio transfer Havertza, drugi najskuplji u povijesti londonskog kluba

Njemački nogometni reprezentativac i sad već bivši igrač Chelseaja Kai Havertz novi je igrač Arsenala, potvrdio je klub na svojim stranicama.

Napadač koji je u prošloj sezoni za Chelsea postigao sedam golova u 35 ligaških utakmica i devet u 47 ogleda ukupno u drugi dio Londona stigao je u transferu vrijednom 75 milijuna eura.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e