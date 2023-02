Argentinac postaje novi trener Reala? Vodio Spurse nakon odlaska Modrića, Messi ga 'otpilio'

Iz Španjolske stižu vijesti o tome tko bi mogao preuzeti klupu Real Madrida. Naime, odlazak trenera Carla Ancelottija iz španjolske prijestolnice sve je izvjesniji, a posljednjih se dana pojavila informacija kako će postati novi predvodnik Brazila, koji je bez izbornika od ispadanja sa Mundijala u Kataru protiv Hrvatske, no tek ostaje vidjeti što je iduće za Talijana.

Tamošnji mediji pisali su da će u slučaju poraza na Svjetskom klupskom prvenstvu postati bivši. Iako je slavio i osvojio naslov, i dalje kola popis potencijalnih kandidata za preuzimanje trenerske funkcije na Bernabeuu, a prvi na njemu je Mauricio Pochettino (50), koji je posljednji angažman imao u Paris Saint-Germainu.

Njegov mandat obilježila je i jedna situacija s Lionelom Messijem koji je tada tek došao iz Barcelone. Naime, Pochettino ga je u jednoj utakmici izvadio iz igre, a sunarodnjak mu nije želio pružiti ruku po odlasku na klupu.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Argentinac je bez posla ostao početkom ljeta prošle godine, nakon što je na Parku prinčeva odradio sezonu i pol. Krenuo je u Espanyolu, kojeg je vodio od 2009. do 2012. pa preko Southamptona 2014. stigao u London, preuzevši Tottenham. Idućih pet sezona trenirao je Spurse, koje je vodio u 293 službena susreta.

🚨💣 Mauricio Pochettino is the favourite candidate to become coach of Real Madrid next season.



(Source: @LSR_RM) pic.twitter.com/9MmuOIPzNq