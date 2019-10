ANKETA Nakon 'hlađenja' opet s vatrenima! Je li Ćaleta-Car zaslužio poziv?

Zlatko Dalić objavio je popis za utakmicu sa Slovačkom, ključni susret u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koji se 16. studenog igra na Rujevici te prijateljsku utakmicu s Gruzijom tri dana kasnije u Puli.

Najvažnija je vijest da se među svjetske doprvake vraća Duje Ćaleta-Car.

Nakon što nije bio pozvan na posljednje dvije reprezentativne akcije zbog nesporazuma do kojeg je došlo kada Duje nije igrao na Europskom prvenstvu do 21 godine na svoj zahtjev tvrdeći da je to tražio njegov klub Marseille.

Navodno je uzrok otkaza reprezentaciji bio već unaprijed dogovoreni odmor na Maldivima, a kasnije je jedini ostao bez minuta protiv Walesa u Osijeku i Tunisa u Varaždinu.

Nakon toga poziv nije stizao, a stoper je tek nedavno otkrio svoju stranu priče nakon duže pauze.

- Nakon Slovačke i Azerbajdžana poslao sam izborniku poruku, čestitao mu na pobjedi u Trnavi i još jednom mu obrazložio svoju situaciju, kako je i što bilo oko Eura U-21, da mi je krivo i žao što je tako ispalo na kraju. Istaknuo sam da nisam očekivao da će biti tako, da ću se voditi kao glavni negativac. Odgovorio mi je kratko da ćemo se čuti, ali, eto, nije me još nazvao. Nadam se da hoće, da ćemo napokon to riješiti jednom zauvijek - rekao je Ćaleta-Car za Sportske novosti.

Zaslužuje li Duje Ćaleta-Car poziv u reprezentaciju? Da, 'odradio' je svoju kaznu! 26,87% +

Ne, nije ga se trebalo opet pozvati među vatrene! 73,13% +

Naravno, Duje se strpio i poziv je stigao opet, a može se reći da su mu pomogle i kazne Domagoju Vidi i Dejanu Lovrenu koji neće moći nastupiti protiv Slovačke zbog kartona.

Ćaleta-Car tako će uz Tina Jedvaja biti jedini igrač u hrvatskoj obrani koji nastupa u 'ligama petice'.

>>> Pogledajte vrijednost hrvatskih igrača

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.