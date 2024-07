ANKETA Internetom kruži navodni dizajn Dinamovog dresa za sljedeću sezonu. Sviđa li vam se?

Hrvatski nogometni prvak, momčad Dinama, u ponedjeljak će krenuti na pripreme u Austriju. Uoči puta, iz kluba su odlučili pred navijačima predstaviti novi dizajn dresova za sljedeću sezonu. Prije tjedan dana potpisana je suradnja s Castoreom, novim Dinamovim partnerom i dobavljačem sportske opreme pa navijače itekako zanima kako će izgledati novi dresovi.

Na Maksimiru će ove nedjelje od 19 sati novi dresovi biti i službeno predstavljeni, a nekoliko sati uoči tog događaja na društvenim mrežama počele su izlaziti fotografije navodnog dizajna dresova. Nova garnitura tako se, barem neslužbeno, već pojavila u eteru.

Ako je vjerovati objavama s društvenih mreža, domaći (plavi dres) bit će nešto drugačiji no proteklih godina. Gostujući dres je žuti... No, ovo su fotografije koje možda i ne dočaravaju pravi izgled dresova, za to ćemo se još malo morati strpiti.