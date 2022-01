Ana Konjuh prošla u četvrtfinale Melbournea nakon pobjede nad Kanepi

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Melbourneu Summer Set 1 nakon što je u četvrtak u drugom kolu svladala Estonku Kaiaju Kanepi sa 6:2, 3:6, 6:3 poslije sat i 55 minuta igre.

Konjuh u je u drugom gemu prvog seta spasila tri vezane break lopte, da bi potom dva puta oduzela servis protivnici i okončala prvi set u svoju korist.

U drugom setu Kanepi je prva došla do breaka i vodstva 3-1, ali je hrvatska tenisačica mogla već u sljedećem gemu vratiti izgubljeni servis. Imala je tri lopte za break, ali niti jednu nije iskoristila, nego je još jednom izgubila servis, pa je Kaneppi povela s 5:1. Konjuh je ipak napravila break za smanjenje zaostatka na 2-5, ali do preokreta nije došlo i Kanepi je dobila drugi set.

Za Hrvaticu je loše krenulo na početku odlučujućeg seta, jer je već u prvom gemu izgubila servis. No, onda je uslijedio preokret. Konjuh je tri puta zaredom napravila break i povela 5:1. Iako je do kraja izgubila još jedan servis to nije puno značilo jer je došla do pobjede 6-3 u trećem setu.

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i u oba je slavila Konjuh.