Amerikanci su Hrvatima ponudili 10 milijuna kuna a onda – nestali

Većina sportskih sustava u Hrvatskoj morat će dugoročno ostvariti zdrav sustav financiranja. To će, sasvim sigurno, podrazumijevati svježi kapital. On više, to je potpuno jasno, neće moći dolaziti isključivo od države, odnosno iz državnog proračuna, jer takav sustav dugoročno ne može biti održiv. Jasno je to i ljudima u Gorici. Predsjednik kluba Nenad Črnko djeluje opušteno ističući da im izlazni transferi iz kluba jamče financijsku sigurnost najmanje sljedeće dvije sezone. Siguran je da će s novim trenerom Krunoslavom Rendulićem ostvariti pomak i na sportskom planu.

Plasman u Europu...

To bi značilo plasman u Europu, odnosno afirmacija mladih igrača od kojih bi u bližoj perspektivi klub egzistirao. U Gorici su uvjereni da sada u kadru imaju nekolicinu igrača na kojima bi klub mogao zaraditi. Jedna od najdužih saga, koja traje zadnje dvije godine, ona je o Kristijanu Lovriću. Črnko se nada da će to biti višemilijunski transfer, no isto tako kaže:

– Što se mene tiče, Lovrić je naš igrač do 2024. godine. To sam jasno rekao svim igračima. Imamo stabilnu financijsku situaciju koju smo ostvarili u prvih pet mjeseci. I nitko iz prvih 11 nije prioritet za prodaju. Ako budemo i razmišljali o prodaji, onda se mora poklopiti jako puno činjenica. Od kvalitetnog kluba i ponude. Bez obzira na napise o Dinamu Kijev, Celticu ili bilo kojem drugom klubu, Lovrić u ovom trenutku nije na prodaju. Naravno, ako se pojavi netko ozbiljan, za bilo koju poziciju u klubu, osim za poziciju predsjednika, možemo razgovarati. Ali moraju biti zadovoljne sve tri strane. Sigurno je da ćemo do kraja prijelaznog roka dovesti još dva-tri igrača koja će nas pojačati. Jasno je da se moramo orijentirati na mlade igrače. To smo radili i ove godine. Doveli smo sve što smo mislili da nam vrijedi na pozicijama koje su nam potrebne. Bit ćemo ove sezone najmlađa Gorica. Na kraju, živimo od transfera i nekada nam korak nazad u jednoj može biti dva koraka naprijed u sljedećoj sezoni. U svakoj sezoni, pa i u onoj prvoj kada smo ušli u Prvu HNL, plasman u Europu bio nam je cilj. Tako je i sada. Cilj nam je da budemo bolji od tog petog mjesta. No nećemo biti nezadovoljni ako to ne uspijemo, ali da barem zato afirmiramo nekoliko igrača koji će biti nositelji igre, ne samo u Gorici, nego i u mlađim uzrasnim kategorijama reprezentacija – ističe Črnko.

Hoće li strategija biti suradnja s Dinamom?

– Politika Gorice nisu posudbe, već razvijanje vlastitih igrača. Posudbe su samo nužnost. Time zatvaramo vrata vlastitim igračima, a to ne želimo.

S Črnkom smo, izvan službenog protokola, malo porazgovarali o dugoročnijoj financijskoj projekciji kluba.

– Stalno nam se javljaju potencijalni investitori. Točna je ta priča o Amerikancima koji su bili zainteresirani za ulaganje u klub. No njihova projekcija nije nas zadovoljila jer su željeli uložiti 1,5 milijuna eura, oko 10 milijuna kuna, a zauzvrat su tražili potpuno upravljanje klubom. Pa kako da na to pristanemo kada ćemo mi ove godine uprihoditi 40 milijuna kuna od transfera. Nema logike. Ponudili smo im 25 posto i eventualno nekolicinu igrača koje bismo razvijali i od kojih bi oni na kraju imali svoj financijski interes. Na kraju se više nisu javili, jednostavno su nestali. Gorica je apsolutno otvorena za sva potencijalna ulaganja, sve dok to ne ugrožava projekciju razvoja kluba, opći interes kluba i grada. Naravno, važno je da dođu s jasnom projekcijom i garancijama od najmanje pet godina. Samo u tom slučaju možemo razgovarati – naglasio je Črnko.

Gorica ima kvalitetu

A Krunoslav Rendulić koncentriran je na ogled svoje momčadi s Rijekom. Pod njegovim ravnanjem momčad će sigurno dobiti novi, pozitivan impuls. Jer, Rendulić svojim pristupom ostavlja pozitivan dojam. Sigurno tako djeluje na momčad. A na nedavno završenom Europskom prvenstvu vidjeli ste koliko taj pozitivan duh u momčadi može utjecati na rezultat.

– Rijeka ima kvalitetnu momčad i odličnog trenera. No to ne umanjuje naše ambicije. Uvjeren sam da Gorica može nastaviti s dobrim igrama, odnosno s pozitivnim rezultatima opet ući u novu sezonu. Dat ćemo sve od sebe da to napravimo. Cilj nam mora biti viši nego prošle sezone, želimo osvojiti najmanje četvrtu poziciju. Momčad ima tu kvalitetu – kaže Krunoslav Rendulić.