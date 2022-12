Američki novinar koji je iznenada preminuo na utakmici svoj posljednji tekst posvetio je Hrvatskoj

Jedan od najpoznatijih američkih nogometnih novinara, Grant Wahl, preminuo je u petak u Katru dok je izvještavao sa Svjetskog prvenstva. Imao je 48 godina. Wahl je umro dok je pokrivao utakmicu četvrtfinala, navodi se u priopćenju američkog nogometnog saveza, a mediji preciziraju da je preminuo tijekom susreta Argentine i Nizozemske.

Uzrok smrti još nije poznat, a od omiljenog novinara opraštaju se svi: obitelj, prijatelji, američka nogometna reprezentacija i brojni ljubitelji sporta. Iako je, prema pisanjima medija, hitna odmah stigla i započela reanimaciju Wahlu (48) nije bilo spasa.

Posljednje trenutke života američki novinar proveo je radeći ono što najviše voli. Izvještavao je o nogometu s utakmice četvrtfinala Argentine i Nizozemske, a pritom je i tweetao i divio se Hrvatima, posebno Josipu Juranoviću.

Croatia's Juranovic is having one of the best performances by a right back that I have seen in a long time. — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022

- Juranović je odigrao jednu od najboljih predstava na desnom beku koju sam vidio u dugo vremena - napisao je.

A upravo posljednji tekst koji je napisao za života, Wahl je posvetio Hrvatskoj. Tekst prenosimo u cijelosti:

"Evo moje tri misli o utakmici:

Čelična Hrvatska apsolutno je legendarna

Ova se utakmica činila gotovom nakon sjajnog gola Neymara u 106. minuti koja je konačno probila Brazil, koji je imao 11 udaraca prema golu u odnosu na jedan hrvatski. Ali taj jedan udarac bio je predivan. U 117. minuti udarac Brune Petkovića odbio je Marquinhosa i svladao brazilskog vratara Alissona kako bi utišao brazilske navijače koji su slavili i dao Hrvatskoj slamku spasa.

Foto: GRANT WAHL VIA TWITTER/REUTERS A selfie shows Grant Wahl with a t-shirt supporting LGBTQ rights, who got detained, and was allegedly forced to remove it by Qatar World Cup security, before entering the stadium in Al Rayyan, Qatar released on November 21, 2022 in this picture obtained from social media. Grant Wahl via Twitter/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Photo: GRANT WAHL VIA TWITTER/REUTERS

Hrvatska je nezaustavljiva kada je riječ o izvođenju jedanaesteraca - ovo je drugo uzastopno Svjetsko prvenstvo na kojem je pobijedila u dvije utakmice nokautom na jedanaesterce - a vratar Dominik Livaković dobro je započeo stvari obranivši prvi Brazilov udarac s točke Rodryga. Hrvati su bili čudesni u realizaciji sva svoja četiri jedanaesterca, što je držalo pritisak na Brazil podignut do maksimuma sve dok Marquinhos nije puknuo u 4. rundi i pogodio svoj udarac pored vratnice dajući Hrvatskoj mjesto u polufinalu. Nije mi jasno zašto Neymar nije izveo jedan od prva četiri udarca Brazila.

Ne biste ga trebali "čuvati" za 5. rundu ako ta runda nikad ne dođe, a nije. Ali da čujemo o Hrvatskoj. Ova malena zemlja od 4 milijuna ljudi nadmašuje svoju veličinu za razliku od bilo koje druge nogometne nacije. Eliminirala je favorita turnira Brazil (populacija: 216 milijuna) i došla do drugog uzastopnog polufinalnog nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu (i trećeg iz 1998.). Nevjerojatno."

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista