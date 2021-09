Amela Nicol Imširović svjetska prvakinja u kombinaciji!

Posljednjeg dana Svjetskog prvenstva u kuglanju do 23 godine Hrvatska je osvojila još jednu zlatnu medalju. Pobjednica u kombinaciji je Amela Nicol Imširović. To joj je ukupno peta zlatna medalja. Bila je s Hrvatskom ekipno prva u konkurenciji do 18 i 23 godine, pojedinačno i u kombinaciji osvojila je prvo mjesto u konkurenciji do 18 godina, a sada je prva u kombinaciji do 23 godine.

Posljednjeg dana SP-a Mihael Grivičić bio je peti u kombinaciji, a zanimljivo je da smo ostali bez medalje u pojedinačnom natjecanju. Amela je s 580 srušenih čunjeva bila četvrta. Trećeplasirana Mađarica Katalin Toth imala je isti broj srušenih čunjeva, ali je imala više srušenih čunjeva u čišćenju.

U konkurenciji juniora bili smo daleko od medalja. Ivan Kovačević osvojio je deseto, a Luka Požega 11. mjesto. Naš favorit za medalju, svjetski prvak u sprintu Mihael Grivičić osvojio je tek 15. mjesto. Najuspješnija reprezentacija na SP-u je Njemačka s tri zlata, pet srebra i jednom broncom, a druga je Hrvatska s tri zlata, jednim srebrom i četiri bronce.