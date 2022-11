Alarm u Njemačkoj: Španjolska ne želi biti prva u skupini koja se križa s Hrvatskom?

Skupina E posebno je zanimljiva svim hrvatskim navijačima te naravno nogometašima jer je to grupa s kojom ćemo se križati u osmini finala svjetskog prvenstva u Kataru. Očekivali smo da će protivnik u nokaut fazi biti Njemačka ili Španjolska, no za kultni Elf ne ide sve po planu i lako moguće je da će ispasti s turnira. U njemačkim medijima vlada panika i uvjereni su kako Španjolska nema namjeru biti prva u skupini jer bi joj to donijelo teži ždrijeb u nastavku.

Naime, ukoliko Furija bude prva, onda bi naletjela na Brazil već u četvrtfinalu, a ovako će se moći susrest s njima tek u eventualnoj finalnoj utakmici.

Postoji nekoliko scenarija i u svakom Njemačka mora uzeti tri boda protiv Kostarike. S očekivanom pobjedom Španjolske to će biti dovoljno za drugo mjesto u skupini, međutim svaki drugi rezultat bitno će zakomplicirati situaciju Nijemaca. U slučaju remija Furije i Japana, Nijemcima moraju dobiti i to od najmanje dva gola razlike.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Germany Training - Al Shamal Stadium, Al Shamal, Qatar - November 29, 2022 Germany's Antonio Rudiger, Jamal Musiala and Leroy Sane during training REUTERS/Annegret Hilse Photo: Annegret Hilse/REUTERS

Ako Japan napravi senzaciju i dobije Španjolsku, tada bi se gledala gol razlika između dvije bodovno izjednačene europske reprezentacije pri čemu je zasad Furija u velikoj prednosti nakon 7:0 pobjede protiv Kostarike.

Izbornik Luis Enrique sve uvjerava kako nemaju namjeru 'tankirati' te da se ide po sva tri boda protiv azijskog predstavnika, dok se španjolska Marca ipak pita 'Ima li Španjolska koristi biti prva u skupini?'

