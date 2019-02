Aco Petrović otvoreno: Bit će to velika rana i meni je jako žao...

Tko kaže da na ovogodišnjem SP-u u košarci neće biti Hrvata? Znamo jednog koji će sigurno u Kinu, a riječ je o izborniku Brazila Aleksandru Petroviću.

– Nisam zbog toga nimalo sretan, no drago mi je zbog Brazila jer vjerujem da ćemo biti kompetitivni na tom natjecanju jer bih trebao imati i NBA igrače kao što su Neto, Felicio, Caboclo. Teoretski se još nismo plasirali, ali praktički jesmo jer bismo čak i uz dva poraza u posljednje dvije kvalifikacijske utakmice mi prošli dalje kao najbolji četvrti u američkim kvalifikacijama. Nakon gostovanja na Djevičanskim otocima i u Dominikanskoj Republici, otputovat ću u Shenzen na ždrijeb skupina SP-a, nakon čega ću napraviti i plan priprema s dva europska turnira – kazao je Aco osvrnuvši se i na našu tezu da mu je Cedevita napravila uslugu otpuštanjem dvojice njegovih izabranika Lime i Benitea.

Bit će to velika rana za sve

– Oni su mi fiksan izbor i bitnije mi je kada su mi igrači zadovoljni u klubovima, kada nisu podvrgnuti velikoj količini stresa, a početak sezone u Cedeviti je za sve bio stresan. Otkako su došli u španjolski Burgos, oni igraju dobro, a njihov novi klub je izašao iz opasne zone.

Slaže se da je žalosno, ako ne i tragično, to što Hrvatske neće biti na SP-u s rekordna 32 sudionika.

– Bude li tako, a nekako sam uvjeren da Poljaci neće propustiti svoju veliku priliku, bit će to velika rana i meni je jako žao. Golem je to hendikep jer imamo igrače na vrlo zavidnoj razini kao što su Bogdanović i Šarić, dvojicu mladih i vrlo obećavajućih centara Zupca i Žižića te Hezonju i Babića, koji se vraća na ozbiljnu razinu. Nemojmo zaboraviti ni to da ćemo se za nastup na Eurobasketu 2021. morati izboriti kroz kvalifikacije i to bez velike većine spomenutih igrača i mi moramo početi živjeti s jednom drugom realnošću, a to je da nam sada i B i C kategorija reprezentacija mogu predstavljati problem, posebice u gostima.

Neki su uvjereni da bi nas Aco odveo na taj SP da nije morao otići.

– Meni je žao jer sam ja još u veljači 2017. godine s nekim igračima pričao o tome da ih neću zvati za Eurobasket, ali neka budu spremni za kvalifikacije, a jedan od njih je bio i Hrvoje Perić. Shvatio je ozbiljnost situacije i prihvatio da bude prva četvorka na startu kvalifikacija i onda se dogodilo da on uopće nije bio pozvan za te prve utakmice s Nizozemskom i Italijom. No, Rađa je preuzeo sve u svoje ruke, u Stručnom savjetu kojeg on vodi nema nikakve kritične mase i tu je bilo podosta podcjenjivanja ovih kvalifikacija i prekrajanja lista. Recimo, u posljednjem prozoru Ukić se gotovo nudio, a nisu ga pozvali. A svi su koristili svoje veteranske resurse, osim nas, a da smo mi postigli te dvije startne pobjede, mi danas ne bismo govorili o ovom kaosu.

Nije htio govoriti o tome kako su kao izbornici radili njegovi bivši pomoćnici Skelin i Anzulović, ali je načelno ustvrdio:

– Nonšalantno se ušlo u kvalifikacije i suparnici se nisu dovoljno poštovali.

I tako će dva velika natjecanja – SP i OI – propustiti neki naši vrsni igrači koji bi tada bili u najboljim godinama.

– Najviše mi je žao Bojana Bogdanovića jer on stvarno želi nešto napraviti s reprezentacijom. U kontaktu sam s njim pa znam kako razmišlja, a on ne želi imati karijeru od 100 milijuna dolara, a da nije ništa osvojio s Hrvatskom. Nikad neću zaboraviti kada mi je uoči OI u Riju kazao “coach, samo trpaj na moja leđa, mogu ja sve to podnijeti”.

Šarića poremetio ‘trejd’

A Bojan je i njegov izbor za najboljeg hrvatskog košarkaša u 2018.

– U jesenskoj polusezoni, Bojan je u dresu Indiane sve izuo iz cipela. Znali smo da je on vrstan šuter, no on je u svojim kasnim 20-ima dodao novu dimenziju svojoj igri pa zabija iz prodora, kreira iz driblinga i igra korektnu obranu, a kada je usredotočen može odigrati sjajnu obranu na igraču s loptom. On je igrač koji se može nositi s pritiskom i on je igrač koji stalno isporučuje što je činio i u reprezentaciji, rekao je Aco pa objasnio izbor ostalih igrača u top 5:

– Osim što je postao kapetan Barcelone, dolaskom trenera Pešića, Ante je resetirao svoju ulogu. Sa svojim klubom je lani osvojio Kup kralja, a njegova Barca je trenutno vodeća momčad španjolskog prvenstva. Za Šarića mi je žao što je morao napustiti Sixerse koji su imali odgovarajući mu igrački nukleus a Dario je igrač koji ovisi o suigračima. “Trejd” u Timberwolvese ga je poremetio, no ja se nadam da će naći svoje mjesto u hladnoj Minnesoti. Simon je u 2018. imao dvije vrlo kvalitetne polusezone u Efesu, Ukić je pak s Cedevitom uzeo oba domaća trofeja, a i brojke u Levalloisu su mu kvalitetne.

Petrovićev izbor:

1. Bojan Bogdanović (Indiana/Washington) 10

2. Ante Tomić (Barcelona) 7

3. Dario Šarić (Philadelphia/Minnesota) 5

4. Krunoslav Simon (Anadolu Efes) 3

5. Roko Ukić (Cedevita/Levallois) 1

