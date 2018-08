Aco: Benite je jedan od najboljih šutera svijeta, a ovo je najjača Cedevita

Hrvatski košarkaški prvak Cedevita izveo je ovo ljeto nezapamćeni “facelifting”. Naš najjači klub doveo je čak 11 novih igrača – sedmoricu za prvu (Cobbs, Magette, Benite, Bell, Cook, Aguilar i Lima) i četvoricu za drugu momčad – a na Velesajam je stigao i novi trener, a to je prvi put stručnjak koji nije s prostora bivše SFRJ. Sve to potaknulo nas je da direktora kluba Davora Užbinca, čovjeka koji čuva ključeve klupskog sefa, priupitamo je li ovo najjača Cedevita dosad?

– Trudili smo napraviti što bolju momčad, a je li najjača, vidjet ćemo po rezultatima na kraju sezone. To će biti mjerilo.

Petrovićeve preporuke

Je li ovo najskuplja Cedevita?

– Ne bih rekao. Ovaj je sastav možda 50 tisuća eura skuplji od prošlosezonskog. Posljednje 3-4 sezone naš se proračun kretao plus-minus 10 posto. Ova sezona neće biti skuplja od prošlih, osim što sada imamo dodatak za drugu momčad koja će igrati domaću ligu, no to je naše ulaganje u budućnost. To je naš razvojni tim koji će se u završnici domaćeg prvenstva spojiti s prvom momčadi.

No Cedevita u svojoj povijesti nikad nije imala toliko stranaca!?

– Po imenima, mi imamo 12 odličnih igrača. Što nositelja u svojim bivšim klubovima, a što sadašnjih i bivših reprezentativaca, a tu je i trener s iskustvom rada u najvećim europskim klubovima.

Hoće li to biti dosta za ostvarenje snivanog plasmana u Euroligu?

– Uprava je napravila sve što je mogla i vjerujem da imamo preduvjete da se ravnopravno borimo sa Zvezdom i Budućnosti, a treba reći da će ove sezone i Partizan biti jači nego lani.

Najveća je nepoznanica kako će se svi ti igrači uklopiti, ali i koliko će novom treneru trebati vremena da pohvata konce regionalne klupske košarke i da upozna još i pet hrvatskih igrača.

– Nemojmo očekivati da će se nešto zbiti preko noći. Kao svaki klub s velikim brojem reprezentativaca, i mi ćemo imati problem s njihovim odsustvom s priprema, a ja se pitam zašto naši hrvatski reprezentativci ovog rujna u reprezentaciji moraju provesti sedam dana više od našeg jednog španjolskog i dva brazilska reprezentativca. No najvažnije je da u najboljem stanju budemo u travnju sljedeće godine.

O Cedevitinim pojačanjima raspitivali smo se i kod brazilskog izbornika Aleksandra Petrovića, inače i bivšeg trenera ovog kluba, jer “vitamini” su prvi put angažirali i dvojicu Brazilaca.

– Logično je da su me zvali jer i Benite i Lima su na mom popisu, s velikim izgledima da se domognu nastupa na SP-u u Kini. Benite je jedan od najboljih svjetskih šutera, no može odigrati i jedan na jedan i dva na dva. Mnogima je ispod radara prošao podatak da je baš on na Panameričkim igrama 2015. u pobjedi nad Amerikancima zabio 40 koševa. Lima je pak radni tip centra koji može igrati dobru obranu, radi pritisak na skoku u napadu. Proteklih godina često je išao iz ugovora za ugovor i možda će mu baš dobro doći jedan dvogodišnji ugovor da se malo stabilizira.

Za španjolskog reprezentativca Pabla Aguilara Aco kaže da je kvalitetna četvorka, dok se Cedevitine Amerikance (Magette, Cobbs, Bell, Cook, Wideman) nije usudio procjenjivati jer ih ne poznaje dovoljno, ali bio je spreman procijeniti momčad u cjelini:

– Ova Cedevita ne može se usporediti ni s jednom drugom iz prošlosti. Ne po novcu, jer ja i ne znam koliko sve to košta, nego po imenima. To je dosad najjača Cedevita bez konkurencije. Drugo je pitanje koliko će vremena trebati da tako velik broj kvalitetnih igrača počne funkcionirati dobro pa će to biti utrka s vremenom. Dovođenjem tolikog broja stranaca, ali i stranog trenera, Cedevita ne skriva da kreće u veliku bitku za Euroligu. Ulog je ogroman, puno su ulagali i Zvezda i Budućnost, a samo će jedan na kraju sezone presjeći ciljnu vrpcu, a ostali će biti razočarani. Čini mi se da nam slijedi jedna poprilično zanimljiva ABA liga.

Zašto nije zadržan Orešković?

Nama se pak čini da se klub olako odrekao vrlo korisnog pomoćnog trenera Dražena Oreškovića (38). Kruži priča da mu Cedevita nije bila spremna povisiti plaću za tisuću eura što je za takav klub sitničarenje. No Užbinec je to demantirao:

– U ovom slučaju novac nije bio razlog. Mi smo htjeli da Dražen ostane kao pomoćnik, no on je imao drugačije ambicije koje su više od pozicije pomoćnog trenera, a u tom dijelu mi mu nismo mogli ništa drugačije ponuditi. On se odlučio za neki životni iskorak, a mi se nadamo da će on jedan dan opet biti kod nas. Baš kao i Roko Ukić koji odlazi u Francusku. A Orešković će, nakon što završe reprezentativne kvalifikacije (jer je u Anzulovićevu stožeru), otići u SAD gdje će raditi individualno s NBA igračem Portlanda, bivšim cedevitašem Jusufom Nurkićem.