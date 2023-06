Zvijezda turske hit serije 'Zlatni kavez': 'Žaloste me ružni komentari gledatelja, i glumci imaju osjećaje'

Otkako nas je svojedobno "Sulejman Veličanstveni" prikovao za tv ekrane i postao svojevrsni društveni fenomen, turske sapunice postale su iznimno popularne u Hrvatskoj pa ne čudi da je jedna od najnovijih, "Zlatni kavez", u samo nekoliko dana postala jedan od najtraženijih pojmova na Google tražilici u Hrvatskoj. Serija dolazi iz pera etabliranog turskog scenarista Mehmeta Barışa Güngera, a dosad je u Turskoj postigla veliki uspjeh i pridobila brojne obožavatelje.

Nositeljica jedne od glavnih likova je turska glumica Buçe Buse Kahraman, koju gledamo na Novoj TV u ulozi nesretno zaljubljene Pelin. Iako iza sebe ima već mnoge projekte koji su izazvali odjek u javnosti, uloga u seriji "Zlatni kavez" posebno je privukla pozornost gledatelja diljem svijeta jer su uistinu puno uložili u produkciju. Buçe priča kako je zadovoljna atmosferom na setu, a za mlade kolege s kojima je snimala zajedničke scene ima samo riječi hvale. Zanimljivo, da nije utjelovila Pelin, voljela bi se okušati u ulozi Ferita ili Sune! Ipak, odala je i kako televizija nije njezina jedina ljubav:

- Možda zvuči kao klišej, ali zaista je tako. Kad bi me u djetinjstvu pitali što želim biti, uvijek bih rekla da želim biti glumica, da želim raditi u kazalištu. Sjećate se kako smo ispunjavali spomenare? Spomenar moje tada bliske prijateljice ispunili smo kad mi je bilo 11 godina, a ja sam kao ideal napisala "raditi u kazalištu". Još imam tu fotografiju, jako sam se raznježila kad sam je nedavno vidjela. Zato što je to nešto što sam uvijek nosila u sebi - dodaje.

Ova mlada i perspektivna glumica spremna je za sve izazove koje joj svijet glume donosi. Stoga objeručke prihvaća svakojake uloge, no najdraži su joj likovi koji su njezina suprotnost. - Možda bih htjela glumiti serijskog ubojicu ili neki još luđi lik - ističe dok govori kako svaki od likova s kojima se susreće dočekuje kao bliskog prijatelja kojega jedva čeka upoznati.

Mislite li da je Pelin težak lik? Razmišljate li o liku i kada odete sa seta?

Pelin je težak lik. Manipulira, njezini su osjećaji vrlo komplicirani, jako je zaljubljena. Ne zna što da radi, a istodobno je i vrlo nepromišljena. Zbog toga mi, osobito kad snimamo scene u kojima ima puno emocija, to zna teško pasti. No poslije snimanja odmah se oporavim.

Kad biste je mogli savjetovati, što biste joj rekli?

Da Pelin moram dati savjet, rekla bih joj da prvo misli na sebe i da učini nešto za sebe.

Kako se nosite s ružnim komentarima kojima gledatelji obasipaju Pelin?

Ima ružnih komentara. Radije bih da to ne rade, i mi smo ljudi s osjećajima. Kad smo kod toga, istina je, i to želim reći - katkad ima vrlo nemilosrdnih kritika, a glumci su prije svega ljudi koji rade svoj posao, a to je dio posla. Treba ga odvojiti od lika. Većina je ljudi zaslijepljena i to ne može vidjeti, no mi smo zapravo dobri ljudi.

Je li vam teško kad na setu glumite scene Ferita i Pelin? Jer u njima je puno svađe i plača.

Naravno da je teško. Igramo scene u kojima su emocije vrlo intenzivne. Nemam taktiku za plač.

Koja vam je omiljena scena u seriji "Zlatni kavez", čijeg se dojma niste mogli osloboditi i s kim na setu provodite najviše vremena?

Volim većinu scena. Postoji jedna sa salatom od tropskog voća. Na setu se uglavnom družim s Mertom (Ramazan Demir).

Da ne glumite Pelin, koji biste lik voljeli utjeloviti u seriji "Zlatni kavez"?

Na setu je sjajna ekipa i sjajno se zabavljamo pa je teško odlučiti. No, možda bi to ipak bili Ferit ili Suna.

Koje je značenje vašeg imena, možete li nam ga pojasniti?

Zapravo ne postoji neka velika priča. Tata je htio da se zovem Buçe, mama je htjela da se zovem Buse. Nisu se mogli dogovoriti, iako je razlika u samo jednom slovu, pa su mi nadjenuli oba.

Kako se u vama rodila ljubav prema glumi, kad ste donijeli tu odluku i kako ste kročili na taj put?

Još u djetinjstvu sam znala da je to ono čime se želim baviti.

Kad pogledamo na dosadašnje projekte, koji je lik imao najviše dodirnih točaka s Buçe?

Ne mogu ih tako dijeliti. Točnije, ne želim. Ali svaki je lik koji sam glumila imao puno sličnosti i potpuno suprotnih osobina od Buçe. Osim toga, bilo je i puno točaka koje nisu bile slične Buçe, ali trudila sam se shvatiti ih, na njih sam se ljutila ili im davala za pravo. Kad se susrećem s likom, dočekujem ga kao bliskog prijatelja kojeg jedva čekam upoznati, u točki u kojoj se nadopunjavamo.

