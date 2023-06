Grašo ostao iznenađen onime što je obožavateljica napravila: 'Nije se šalila..Imaš doživotne karte!'

Glazbenik Petar Grašo (47) ostao je iznenađen onime što mu je obožavateljica poslala. Naime, jedna je obožavateljica tetovirala njegov potpis na svoja leža, zajedno s nazivom njegove pjesme "Volim i postojim", hitom iz 1997. godine.

"Maša je zatražila moj potpis na koncertu u Mariboru i rekla mi - ovo ću tetovirati. Ja sam se nasmijao, misleći da se šali i rekao - pošalji sliku. Nije se šalila. Draga Mašo, imaš doživotne karte za moj koncert. Nadam se da ti neće biti teško nositi Grašu na leđima", napisao je glazbenik na Instagramu uz fotografiju Mašine tetovaže.

"Ima nas još koji želimo to", "Pravi fan", "Ima nas puno koji bi to napravili.. Maša je sretnica koja je to uspjela dobiti...", "Top, ti si to zaslužio", "Ovako ću i ja", pisali su mu pratitelji pod fotografijom.

Inače, Petar danas nastupa na završnoj večeri revije glazbe Melodije Jadrana, zajedno s brojnim kolegama. Na Melodijama Jadrana čeka nas čak šest dueta: Petar Grašo i Nina Badrić („Nemoj“), Zorica Kondža i Jacques Houdek („Jubavi svitlo“), Neno Belan i Mia Dimšić („Ajmo u đir“), Giuliano i Ivica Sikirić Ico („Ako ona nije ta“), Antonia Dora Pleško i Ivan Ive Županović („Dvije obale“), Ivo Perkušić i Nataša Janjić („Ludost“).

VEZANI ČLANCI

Podsjetimo, Tonči je sa svojim suradnicima prvu večer izveo pop koncert 'Misa Mediterana'. Riječ je o prvoj pop-misi na svijetu iz pera renomiranog skladatelja i producenta Tončija Huljića i Hane Huljić. Pop misa Mediterana, Dies irae i Ave Maria sastavni su dijelovi ovog jedinstvenog koncerta. Dies irae je skladala, orkestrirala i izvodi Hana Huljić, a ostala dva djelo su Tonča Huljića. Napravljena po svim postulatima liturgijske mise, spoj je mjuzikla i klasičnog kršćanskog obreda. Kako su i ranije najavili organizatori, osim svoje pop mise, Huljić je u Galeriji Meštrović izveo i crossovere svojih najpoznatijih hitova kao što su „Marija Magdalena“, „Providenca“ i „Ako te pitaju“.

Glazbeni sastav TBF (The Beat Fleet) sjajnim akustičnim koncertom ispunio je drugu večer, večer posvećenu jednom od najzanimljivijih razdoblja splitske glazbene scene, trajno određenoj originalnim zvukom i stilom mediteranske kulture naslonjene na more, dalmatinski ambijent i specifično ozračje koje ga zaokružuje. Sve se, naravno, odvilo u prekrasnom prostoru splitske Galerije Meštrović, gdje se održavaju sva tri dana.

VIDEO U povjerenju by Neven Ciganović - Natko Beck