Zvijezda Terminatora progovorila o poremećaju s kojim se bori godinama

Linda Hamilton (63) zvijezda filmskog serijala "Terminator", koju u našim kinima upravo gledamo u filmu "Terminator: Mračna sudbina" godinama se bori s bipolarnim poremećajem. Glumica je o tome govorila u "Oprah Winfrey Showu", te u intervjuu za AP radio.

- Bipolarni poremećaj iz vas izvlači najbolji i najgore. Recimo, ne trebaš san. Mislim da sam četiri godine spavala samo četiri sata noću. Spavanje mi se nije činilo nužno. Probudiš se i osjećaš se sjajno - kazala je Linda, dodavši da tijekom manične faze bipolarnog poremećaja, ljudi imaju tendenciju da se osjećaju vrlo sretno, imaju puno energije, ambiciozne planove i ideje.

Linda svoje trenutke „bijesa“ svodi na manični aspekt poremećaja.

- Znate, prije otprilike 10 godina, kada sam se stvarno srušila i izgorila, provela sam mnogo godina, ne samo tražeći odgovore, već i u pokušajima da se liječim drogama i alkoholom. Uz sve to, borila sam se i da brakovi ne budu netaknuti - kazala je Hamilton koja je od 1982. do 1989. bila u braku s kolegom Bruceom Abbotom. Dvije godine poslije, nakon snimanja filma "Terminator 2", zbližila se s redateljem Jamesom Cameronom, s kojim je bila u braku od 1997. do 1999. godine.

Lindi su liječnici prepisali koktel lijekova kako bi pokušali rezervirati simptome poremećaja. Kazala je kako je na početku bila malo skeptična prema tome. Otkrila je i kako lijekovi nisu umanjili njene glumačke performanse, te kako su joj puno pomogli i ispravna prehrana, te vježbanje.