Zuzana je zahvaljujući showu izgubila oko 50 kg i sada ne izlazi iz teretane: Tako je dobro odraditi trening

Zuzana Filipaš (48) bila je jedna od natjecateljica šeste sezona showa "Život na vagi" u koji je ušla jer je godinama bila nezadovoljna svojim izgledom i nikako nije uspijevala izgubiti višak kilograma. Kada je prošle godine ušla u RTL-ov show imala je 142,7 kilograma, a u finalnoj emisiji vaga je pokazala 103,4 kilograma - razlika je to od 39,3 kilograma, što je 27,5% tjelesne mase. Suzana je nakon showa odlučila nastaviti svoju borbu s kilogramima i živjeti aktivnije o čemu svjedoče njezine brojne objave na Instagramu gdje sa svojim pratiteljima dijeli snimke svog vježbanja u teretani, hodanja i trčanja prirodom te objavljuje zdrava jela koja priprema za sebe i obitelj. Objavila je sada novi video iz teretane i svima poručila: Tako je dobro odraditi trening. Zuzanu je iz rodnog Brna u Češkoj ljubav dovela u Hrvatsku i njezin prvi brak na kraju nije uspio i sada živi u Raši sa svojim drugim suprugom Vitomirom.

- U Hrvatsku sam došla s 23 godine zbog posla i moj me poslodavac poslao u kamp u Rapcu. Tada sam imala 60 kilograma jer sam se u Češkoj aktivno bavila sportom, klizanjem i kanuom, raftingom. Imala sam tada mjere 90-65-90, kao misica. U Hrvatskoj sam se prestala baviti sportom, moje je tijelo reagiralo, plus trudnoća i jako sam se udebljala, do 146 i pol kila u 23 godine - ispričala je u intervju koji je dala za Glas Istre.

Njezin prvi suprug je bio iz Štrmca i s njim je dobila dvoje djece te se godinama brinula o njegovoj bolesnoj majci. S prvim suprugom se, kaže karakterno nije slagala i na kraju su se rastali i sve je ostavila suprugu te je radila dva posla i uskoro upoznala drugog supruga.

- Kada je Bog vidio da više ne mogu, poslao mi je sadašnjeg supruga Vitomira Filipaša i to mi je dalo nadu. On me volio i voli takvu kakva sam bila i kakva jesam. On me poznaje u dušu, zatvorila sam se u kuću i govorila sam mu da bih se htjela riješiti tih kilograma. Prije tri godine imala sam tešku operaciju, nakon toga sam se još udebljala 20 kila, imala sam 146 i pol kilograma - ispričala je tada u intervju Zuzana koja je tijekom boravka i nakon izlaska iz showa skinula oko 50 kilograma i sada živi punim plućima i zadovoljna je svojim odrazom u ogledalu.

