Zlo detaljno otkriva što leži iza nadnaravnog

Filmovi i serije o egzorcizmu iz nekog su razloga gledani. Odnosno, gledani su ako su iole pristojno napravljeni. Zašto je tako? Mogli bismo malo nagađati. Egzorcizam ima veze s tradicijom, ima veze i s mistikom, s hororom također, vjerom, Crkvom, dakle s onim elementima koji na osobit način dotiču ljudsku osobnost. Ako smo mi ovdje uspjeli pobrojiti te razloge, onda izgleda nije neki poseban problem snimiti seriju s tom tematikom, moglo bi se to već i s pristojnijom produkcijom. I onda bi to vjerojatno bila i pristojna serija. No da bi bila odlična, potrebno je nešto više. U “Zlu”, koji možete gledati na Pickbox NOW, pokušalo se s izraženijim osobnostima u kojima te osobine imaju izravan doticaj s nadnaravnim s kojim se glavni likovi serije nose. I to funkcionira doista odlično, iako u seriji nema nekakvih razvikanih imena. Često to doista nema neke veze pa tako ovdje u Amsterdamu rođena Katja Herbers tumači forenzičnu psihologinju Kristen Bouchard. Znamo je iz “Westworlda” kao Grace, a u ovoj seriji s Mikeom Colterom kao Davidom Acostom, kojega znamo kao Lukea Cagea te iz “Jessice Jones”, pa onda još i s Aasifom Mandvijem, indijskim glumcem u ulozi Bena Shakira, čini jedan doista zanimljiv tercet likova koji svojim osobnostima uspješno odvajaju seriju od osnovne priče o nadnaravnome. Kažimo odmah, iako se ne bježi od strašnih prizora, nije riječ ni o čemu sličnome “Preacheru”, no opet je i ovdje sve intrigantno i izuzetno lako gledljivo za nešto što se bavi temom egzorcizma, duhova, života poslije smrti i tako dalje.

Ne zaboravimo spomenuti i nekoliko glumačkih veterana koji dođu upravo kao šlag na tortu. Christine Lahti znamo iz, primjerice, “Zakona i reda” ili “The Blacklista”, kad je riječ o Kurtu Fulleru, dovoljno je spomenuti samo “Dobru ženu”, a za Borisa McGivera “Kuću od karata”. I ima tu još poznatih lica, no i ovo je sasvim dovoljno. Službeni sinopsis govori o seriji koja ima intrigantnu premisu – skeptična forenzična psihologinja Kristen Bouchard udružuje se s Davidom Acostom, bivšim novinarom koji se školuje za svećenika, kako bi zajedno istražili nadnaravne incidente. Kao budući svećenik, David radi na istraživanju i potvrđivanju događaja kao što su čuda te istražuje demone. Također uzima halucinogene droge da bi imao vizije, no nije siguran obraća li mu se zaista Bog ili je to zapravo njegov um. U svojim istraživanjima želi da mu pomogne Kristen, koja nije religiozna te ne vjeruje u demone ni u nadnaravno. No kako sve više korača tankom linijom između onoga što znanost može i ne može objasniti, morat će preispitati svoja vjerovanja. Priča je pretočena u gledljivu seriju koja je taman na rubu napetosti pa je se ne mora gurati izvan prime timea, a dovoljno je zanimljiva da opravda prikazivanje u gledanim terminima. Svaki od likova, naime, ima svoje fobije koje vuče iz osobnih iskustava s nadnaravnim, bilo sa samim Bogom ili sa zlim entitetom. I to tako da im je često teško razlučiti je li riječ o snu ili javi. Ovdje je spretno umetnut lik Lelanda Townsenda, kojega tumači Michael Emerson, a koji je upravo tu negdje, “ni na nebu ni na Zemlji”, reklo bi se. Čak nismo sasvim sigurni je li riječ o malicioznoj prisutnosti ili nečemu što je ipak nebesko.

Ili je jednostavno samo ljudsko biće osobitih sposobnosti. I tako “Zlo”, u originalu “Evil”, serija koju je producirao CBS, ima osobine jednog vrlo dobrog TV policijskog krimića, a odmah ispod površine radi se o tematici nadnaravnoga i taj “mišung” funkcionira dobro. Zanimljivost je i da su tvorci serije jedan bračni par, Michelle i Robert King, koji ima zanimljivo scenarističko iskustvo poput “Crvenog ugla”, u kojemu je glumio Richard Gere, ili “Otok boje krvi” s Matthewom Modineom i nekada velikom zvijezdom Geenom Davis. Supruga, pak, autorski potpisuje drugu sezonu “Dobre žene” pa možda ne treba čuditi što u seriji ima glumaca iz te sjajne serije. Prva je sezona serije, koju su u Americi već odgledali, dobila solidne ocjene na specijaliziranim internetskih stranicama, a ostvarila je i dobru gledanost pa tako nema ništa čudno u tome što je obnovljena i za drugu sezonu. Pogotovo je inteligentno sklopljen scenarij u kojem se priča oko nadnaravnog, odnosno egzorcizma ne vrti oko Crkve ili nekog svećenika, kako to obično bude, nego ljudi koji su s Crkvom ili vjerom tek posredno povezani. Takvo tangiranje Crkve dopušta da se glavne likove razvije kako treba, a radnja raširi pa je onda i moguće napraviti prilično ujednačenih 13 epizoda te računati na novu sezonu. A da se pri tome izbjegava suvišno nasilje i prizori koji nisu za svakoga. I uza sve to moguće je baviti se paranormalnim na više načina, debunkirati slučajeve, baviti se tradicionalnom tematikom na zabavniji način prilagođen vremenu. No, ipak oprez, jer serija je postavljena s ograničenjem gledanja TV-14, što znači da roditelji trebaju obratiti pozornost na to što im djeca rade u vrijeme prikazivanja. Napetosti ima sasvim dovoljno.