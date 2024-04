Žiri ih je pohvalio, ali na kraju su Jelena i Vjeko napustili 'Zvijezde pjevaju'

Za prolaz u sljedeći krug natjecatelji showa "Zvijezde pjevaju" večeras su se borili izvodeći hip-hop i funk. Glasovi publike odlučili su kako večeras show napuštaju Jelena i Vjeko. - Zahvalila bih na pozivu jer je ovo lijepo isprobati nešto novo. Hvala bendu i svima koji su glasali i hvala mojoj podršci u publici i hvala suprugu koji sve uvijek prati i hvala Vjeki što me trpio - rekla je televizijska voditeljica Jelena Pajić.

Prvi su u četvrtoj emisiji ove sezone nastupili Dea Presečki i Dino Petrić s pjesmom 'Praviš me ludim' izvođača Matije Cveka. Član žirija Marko Tolja je rekao: Dea ti si fantastična u svakoj emisiji. Molim aplauz, jer ja kad kažem nešto lijepo ljudi ne plješću. U ovoj smo fazi natjecanja kad tražimo i neku grešku, moram tražiti još malo jer mislim da si ti Dea divna pjevačica. Danijela Martinović je rekla kako je Dea bila čarobna. Za svoj nastup su dobili 27 bodova. Igor Barberić i Ivana Kindl u ovoj emisiju su pjevali hip hop i to pjesmu Jay-Z-a & Alicije Keys "Empire State of Mind".

- Više mi se sviđa Igor s Broadwaya nego ovaj. Možda mi je nedostajalo hip-hoperskog bahatluka - rekao je Tolja. Danijela je rekla kako je zahtjevno pjevati svaki tjedan druge žanrove i ovaj je par od žirija dobio 28 bodova. Lejla Filipović i Bojan Jambrošić otpjevali su pjesmu grupe The Bastardz 'Disco' i osvojili 22 boda od žirija. - Važan je cjelokupni dojam. Uživala sam gledati tu sreću - komentirala je Danijela Martinović nastup.

Sljedeći su na pozornicu izašli Mihovil Španja i Goran Bošković i izveli "Smak svita" od TBF-a. Žiri je nakon njihove izvedbe otpjevao sretan rođendan Mihovilu. - Uvijek ste bili simpatični i teško mi je u ovoj emisiji ocjenjivati jer hip hop i funk ima svoje zakonitosti. Kao hip hoper si mi uvjerljiv Mihovile - poručio je Tolja. Mario Lipovšek Battifiaca je rekao da bi oni mogli i kategoriju telefonski imenik odlično izvesti. - Hvala ti što si nam za svoj rođendan poklonio sebe - poručila je Danijela, a ovaj par je dobio 25 bodova. Jelena Pajić i Vjeko Ključarić nastupili su s pjesmom "Super Freak".

- Opustila si se još više i igraš se. Imala si i taj groove i grizla si i vokalno i plesno si predstavila ovu pjesmu - rekao je Jeleni Battifiaca. Žiri ih je pohvalio i dao im je 25 bodova. Ivana Mišerić i Alen Đuras izveli su pjesmu "Mamma mia" od repera Grše i dobili su 27 bodova. - Imala si stav u hip-hopu. Ovo je tvoj najbolji nastup do sada. Bila si super - poručio je Tolja. Jedna od favoritkinja ovogodišnje Eurovizije, talijanska predstavnica Angelina Mango nastupila je večeras u showu "Zvijezde pjevaju" i sve je rasplesala svojom pjesmom "La noia".

