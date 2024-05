Želio bih da ljudi imaju više razumijevanja jedni za druge, bez osuda, laži, podmetanja

Rijetki su izvođači koji u vrijeme površnih trendova, stigmatizacije iskazivanja iskrenih emocija i banalizacije glazbe kao umjetnosti uspijevaju pronaći put do ljudskih srca. Još rjeđi oni koji to rade desetljećima, s jednakom vještinom i uspješnošću kao i kad su započinjali svoje životno poslanje. Korijenje njegovog putovanja niče iz živopisnih istarskih krajolika s pogledom na Jadransko more, ostavljajući trag obilazi čitav svijet i gotovo poetski, baš kakav je i sam, čini puni krug i vraća ga na početak. On iza sebe ima karijeru dostojnu najvećih lovorika. Karijeru koja broji 14 studijskih albuma i unutar njih bezbroj pjesama koje su stekle status evergreena. Ima nastupe na najvećim regionalnim i globalnim pozornicama, poput londonskog Royal Albert Halla gdje je scenu dijelio s legendarnim Michaelom Boltonom.

Prvo se zaljubio, zatim su ga ljubavni brodolomi pretvorili u čovjeka od leda, a danas zajedno s Dubravkom, ženom svog života, ponosno maršira kao general pod zvijezdama i nosi srce na dlanu. S takvim profesionalnim rezimeom mnogi bi razmišljali o mirnijim danima, no on nezaustavljivo nastavlja dalje. Jer samo jednom se obilježava 35 godina karijere i 55. rođendan. I to pjevajući pred tisućama obožavatelja, u rasprodanoj zagrebačkoj Areni.

Koncertom u Areni Zagreb 31. svibnja, između ostalog, slavite i 35 godina karijere. Postoji li kakav tajni recept?

Možda bi to publika najbolje znala objasniti. Zadnjih 10 godina samo govorim kako uživam dok ide, no eto još uvijek ne prestajemo s koncertima, pa je moje mišljenje da nas strast i dobre svirke održavaju u čvrstoj vezi sa publikom. Uvijek se trudimo da ljudi nakon koncerta idu sretni i zadovoljni s uspomenom koje će nositi zauvijek.

U Areni Zagreb dosad ste nastupili nekoliko puta. Prvi ste regionalni izvođač koji je još prije 15 godina rasprodao dva koncerta. Postoji li neki trenutak s tih nastupa koji posebno pamtite?

Previše je predivnih trenutaka koje dijelimo s publikom i jako je teško izdvojiti neke posebno. Zahvalan sam što imam takvu predivnu publiku.

Što publika može očekivati od najnovijeg koncerta u Areni? Pripremate li kakva iznenađenja ili specijalne goste i kako se pripremate za Arenu?

Najavio sam goste, to su Matija Cvek i Adi Šoše, a osim njih, publika može očekivati uistinu veliki audio vizualni party i glasno zajedničko pjevanje. Potrudit ćemo se dati sve od sebe da priuštimo publici nezaboravan koncert.

Koncert najavljujete pjesmom "Tebi sve dugujem". Je li riječ o pjesmi s posvetom i, ako da, kome je posvećena?

Naravno da pjesmu možete posvetiti svojim najdražima, kao što sam je i ja osjetio u odnosu prema svojoj Dudi.

Znamo da ćete 55. rođendan proslaviti pjevajući pred tisućama obožavatelja u Areni, no kako inače volite slaviti rođendane? Što obično dobijete od supruge za poklon?

U kakvim vremenima živimo, treba slaviti svaki dan, a rođendane posebno. Uglavnom slavim u krugu obitelji i najbližih prijatelja, ali eto ovaj put slavimo svi zajedno u Areni i baš me zanima kako će sve to ispasti na kraju. Što se poklona tiče, kud ćete veći poklon od rasprodane Arene. Hvala svima koji su kupnjom ulaznice omogućili da se ovo slavlje dogodi.

Kasnije ove godine obilježavate 10 godina braka sa suprugom Dubravkom, a ranije ste izjavili da biste bez nje umrli razočarani u ljubav, kako se rodila vaša ljubavna priča?

Da, tako je, deset godina je baš proletjelo, ali tako biva uvijek kad je nešto lijepo i iskreno. Duda mi je ušla u život baš u trenutku kada sam odustao od potrage za ljubavi. Bio sam siguran da nakon dva propala braka nema šanse da opet pokušam s nekim dijeliti ljubav. Bio sam poprilično sit braka i veza, ali očito nisam totalno odustao od ljubavi.

Što vam je pomoglo da prebrodite teške životne trenutke i možete li reći ste zbog takvih situacija danas postali najbolja verzija sebe i s kojom životnom nevoljom ste se najteže nosili?

Najgore sjedaju nepravde prema mojim bližnjima, tu puknem. Općenito nepravda prema bilo kome i javno osuđivanje. Želio bih, kad bismo imali više razumijevanja jedni za druge, bez osuda, laži, podmetanja, da se međusobno podržavamo, da je više pozitive i ljubavi, svijet bi bio ljepši.

Kakvo vas sjećanje veže uz kolege koji više nisu s nama? Često se prisjećate Toše Proeskog, s kojim osim poslovnih suradnja dijelite veliko prijateljstvo. Što biste mu poručili da ga danas vidite i možemo li 31. svibnja očekivati posvetu nalik onoj prije 15 godina?

Bez Toše ne prođe niti jedan koncert. On je dio naše svakidašnjice i stvarno osjećamo njegovu prisutnost i podršku na svakom koraku. Daje nam i jasne znakove, ali kada bih sada o tome ovako javno govorio, zvučalo bi možda nekima kao naučna fantastika. Pokušat ću izvesti jednu veliku pjesmu Miroslava Rusa.

Kroz dosadašnju karijeru snimili ste mnoge hitove, održali velike koncerte, nastupali s velikanima poput Joséa Carrerasa i Michaela Boltona, velikom divom Montserrat Caballé poznatom po duetu "Barcelona" s Freddiejem Mercuryjem, maestrom Plácidom Domingom, Joe Cockerom u Areni u Puli kao suport actor, kao i s tada mladom Shakirom na njenom koncertu na stadionu u Velikoj Gorici i s još mnogim drugim svjetskim imenima. Postoji li nešto što još niste ostvarili, neki duet, album ili nastup, a prije kraja karijere bi željeli?

Ambicija imam iako, i da mi se ništa ne ostvari, ja sam više nego zadovoljan, jer su mi se ostvarili snovi koje se nisam ni usudio sanjati. Ove godine postoje velike šanse da se dogode dva zajednička koncerta s jednom velikom svjetskom zvijezdom, no ne mogu najaviti dok se ne potpišu ugovori.

Nadolazeći koncert u Areni zamislili ste kao povratak u devedesete. Možete li usporediti glazbenu scenu nekad i danas?

Ne, u jednom dijelu koncerta sve će postati veliki party s povratkom i u devedesete. Bit će to THE MOMENT! Ja nisam bio klasični predstavnik dance glazbe, ali je ona imala utjecaj na mene u jednom dijelu repertoara koji ljudi jednostavno obožavaju. Svako vrijeme nosi svoje. Ovi danas trendovi i koketiranja s globalnim tržištem su vrlo slični vremenima kada je dance glazba kao tornado nosila sve pred sobom.

Video spot za vašu pjesmu "Sve ili ništa" snimljen je uz pomoć umjetne inteligencije. Koje su prednosti, a koji nedostaci modernih tehnologija gledano iz perspektive glazbenika?

Važno je tko je koristi. Sve što je umjetno više manje može biti krivo korišteno i nikada neće moći zamijeniti ljudski potpis, no ima i dobrih strana u vidu pripomoći pri radu. Ne bojim se tehnologije nego ljudi koji bi je mogli zlorabiti.

Jednom prigodom ste izjavili da smo posljednjih godina izgubili vlastiti zvuk te nas većina žanrovski naginje susjednim zemljama. Kako komentirate današnju glazbu i tekstove pjesama koje slušaju mladi? Kako vratiti izgubljeni glazbeni identitet? Postoji li domaći izvođač kojeg vidite kao predvodnika u toj namjeri?

Izgubili smo glavni stup domaće glazbe, Olivera. Otkada njega nema, nema ni naših temelja, kao i Massima i Akija u svojim žanrovima i oni su nenadoknadivi. Nemam ništa protiv nikoga i glazbu gledam kao slobodu svakome da se izražava kako želi dok za to što radi ima svoju publiku i dok ne vrijeđa bilo koga. Glazbu, kao i ljude, dijelim isključivo na dobre i loše ljude i dobru i lošu pjesmu. Bez obzira na nacionalnost, vjeru ili bilo kakva ljudska opredjeljenja i razlike. Podjele među ljudima su i dovele do gubljenja homogenosti i suvereniteta u svakoj od ex Yu republika. Jedino što nam još nije oduzeto su zastava i himna, ostalo je sve u globalističkim rukama, a mi nikako da shvatimo i non stop padamo na istom ispitu i praznim pričama i podjelama. Svakom normalnom čovjeku je rata odavno preko glave, ne vidimo da jedni drugima ne bi trebali biti neprijatelji, jer bi neprijatelj mogao ili jest netko treći koji živi na drugom kontinentu i dirigira sad već krnjoj EU pred raspadanjem. No ajmo se vratiti kako se ne bi bavili ovom ne temom za mene kao glazbenika. Da ne kažu evo ga sada je i političar postao. Moj najveći problem je što ne mogu ne vidjeti što se i kako radi i u kojem smjeru se to i medijski puše u jedra tonućeg broda koji još pritom ide u krivom smjeru. Na žalost ne možeš više iskazivati niti svoje mišljenje, a o slobodi govora da i ne govorimo. Podobni su samo oni koji se priklanjaju narativu i smjeru u kojem je poželjno ići. Od slobode, a kamoli neke konstruktivne diskusije na bilo koju temu, danas ne smijete ni pomišljati. Mogao bih satima o svemu, ali nisam siguran da bi to bilo poželjno čitati.

Prije otprilike sedam godina napustili ste Zagreb i vratili se u rodnu Istru. Što vas je potaknulo da život u metropoli zamijenite seoskim okruženjem, gdje prakticirate i neke druge prehrambene navike?

Sloboda je još jedino na selu moguća. Valjda sam osjetio da je vrijeme da se odmaknem od svega toksičnog, a za taj potez ne postoji bolje od moje Istre. Barem meni.

Ne krijete da ste bili na tretmanu presađivanja kose. Smeta li vam ponekad što mediji i javnost naglasak stavljaju na takve teme?

Ma sve ja razumijem, ali da će nakon tri godine od tog presađivanja biti i dalje to tema očito pokazuje i stanje u novinarstvu te jako zaglupljuje i vrijeđa kako samu struku tako i ljude koji to čitaju. A da ne govorim o copy paste prijenosima članaka bez ikakve zdrave ili poučne poante. Samo su važni klikovi i tko će biti prvi neovisno o tome, jel nešto istina ili ne. Važno je biti prvi.

Nedavno vam je otkazan koncert u Sarajevu. Kako komentirate današnju kulturu otkazivanja i kako se protiv toga boriti?

Ne bih više o politici. Samo ću vas pozvati da dođete s nama na koncert u Sarajevo pa ćete se uvjeriti da sve što se tiče te hajke na mene nema nikakve veze s mojom publikom u BiH.

Na društvenim mrežama volite iskazati podršku našim sportašima. Hoćete li putovati na nadolazeći nogometni Euro u Njemačkoj?

Koliko god budem mogu naći vremena, probat ću ih pratiti i uživo na putovanjima.

