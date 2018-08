Žanamari u izazovnom izdanju se na Zrću zabavljala do jutra

Zanosna pjevačica Žanamari Perčić sinoć je u prepunom Aquariusu uživala u ritmovima norveškog DJ-a i producenta Alana Walkera.

Popularna Makaranka na Zrće je stigla u društvu supruga Marija Perčića, a bračni par se zabavljao u klubu do ranih jutarnjih sati.

- Poučena iskustvom od prošlih godina, ove godine sam došla u gornjem dijelu badića! U Aquariusu atmosfera uvijek gori i opusti me maksimalno tako da sam prilagodila i outfit tome. Opuštanje mi je više nego potrebno jer Maky i ja trenutno radimo sto na sat. Kad smo čuli da svira Alan Walker odmah smo rezervirali datum. Inače, svake godine posjetimo Zrće barem jednom i to baš klub Aquarius. To nam je ljetni ritual. Iskreno, svake godine je ovo mjesto sve jače. Sinoć je bilo top! – podijelila je svoje dojmove zgodna Dalmatinka.

Inače, samozatajni hitmejker Alan Walker (20) dugo se vremena, želeći zadržati anonimnost, publici predstavljao isključivo pokriven maskom. No otkada je ovaj norveški DJ i producent postao platinast u 12 svjetskih zemalja te lani bio nominiran za Brit Awards, odlučio je, barem privremeno napustiti svoj tajanstveni izgled. Trenutno se nalazi 17. na listi Top DJ Maga-a, na koje se popeo za čak 38 mjesta od prošle godine.

Premda ima samo 20 godina, Walker je postigao uspjeh o kojem mnogi glazbenici i dalje sanjaju. Njegovi hitovi, koji pored „Faded“ uključuju „Alone“ i „Sing Me to Sleep“, pokorili su svjetske liste, a ugledna glazbena imena utrkuju se kako bi surađivali s njim. Alan će u sklopu svjetske turneje ovo ljeto gostovati i na Zrću u klubu Aquarius, gdje je lani zatvorio ljetnu sezonu.

VIDEO Izabrali smo 10 najseksi Hrvata!