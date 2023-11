Žanamari su zbog ovog izdanja usporedili s J.Lo: 'Kako ti stoji, izgledaš fenomenalno!'

Pjevačica Žanamari Perčić (42) sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli različite fotografije među kojima i one na kojima trenira, one na kojima pokazuje rezultate napornih treninga te one na kojima pokazuje gdje je sve bila. Sada je podijelila i fotografiju u crnoj elegantnoj haljini u kojoj je pozirala u garderobi Nove TV. Naime, Žanamari će nastupiti u novogodišnjem programu Nove TV, a ona je uz fotografiju pratitelje upitala što misle da će im pjevati tu noć.

"Predivna si", "Jako mi se sviđa haljina", "Prekrasna i elegantna", "Beyonce, pomakni se curo. Ovdje je Žanamari". Ali, mnogima je Žanamari više ličila na jednu drugu američku divu, Jennifer Lopez. Naime, J.Lo je u sličnoj haljini viđena na posljednjem crvenom tepihu. Inače, pjevačica je nedavno gostovala u Booster Podcastu, gdje je govorila o tome kako pazi na svoje tijelo, o svojoj karijeri, obitelji i drugim temama.

- Ljudi me često pitaju zašto radim iste vježbe, ali trebaš raditi iste vježbe da bi to s godinama urodilo nekim plodom - kazala je i otkrila kako se bavi fitnessom još od srednje škole te da joj je bilo zabavno kad je krenula. - Što se tiče prehrane, ne pazim ful, ali jedem stvari koje u sebi imaju proteina. Kad sam vani ne libim se naručiti njoke s četiri vrste sira. Jedini grijeh koji imam su litre i litre kave - priznala je Žanamari i osvrnula se i na kompliment koje najčešće dobiva radi izgleda, a ne pjevanja.

- Nisam ni ja svakome top. Nekome sam lijepa nekome nisam, ali problem je kod ljudi što broje godine pa govore ne smiješ obući to, pogotovo ako si iznad 30 godina - rekla je pjevačica koja često se pohvalim izazovnim odjevnim kombinacijama.

- Ženama je teško zbog predrasuda, ali zato ja bildam pa sve mogu podnijeti na svojim leđima - rekla je Žanamari i dodala kako je bila na testiranju inteligencije jer su istraživači htjeli otkriti jesu li lijepe žene i pametne. - Dosta mi je IQ od 156! Kad previše razmišljaš onda te to zna zakočiti - rekla je Perčić.

