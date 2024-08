Žanamari objavila fotografiju u kojoj je u prvom planu njezin bujni dekolte i oduševila je obožavatelje

Pjevačica Žanamari Perčić u novoj objavi na Instagramu pozirala je u dekoltiranoj haljini koja je savršeno ocrtavala njezinu zavidnu liniju. Balansirana prehrana i redoviti treninzi zaslužni su za njezin savršeni izgleda, a kao i obično i ispod ove fotografije pratitelji su joj udijelili brojne komplimente. - Žena lavica. Izgledaš vrhunski. Haljina je ludilo. Ma Žana top! Ljepoto zakon si. Elegantna i zanosna - bili su neki od komentara ispod ove objave koja. Žanamari često dijeli videe na kojima pokazuje kako trenira, a koliko joj ova aktivnost znači, istaknula je i samo dan nakon Božića kada se uputila u teretanu.

Tada je pokazala koje je vježbe izvodila, a kameru je namjestila tako da je snima iz žablje perspektive te tako istaknula svoje obline u ljubičastim tajicama i topu. Žanamari je i ranije govorila o svojoj tjelovježbi. – Ljudi me često pitaju zašto radim iste vježbe, ali trebaš raditi iste vježbe da bi to s godinama urodilo nekim plodom – kazala je i otkrila kako se bavi fitnessom još od srednje škole te da joj je bilo zabavno kad je krenula. – Nisam ni ja svakome top. Nekome sam lijepa, a nekome nisam, ali problem je kod ljudi što broje godine pa govore kako ne smiješ obući to, pogotovo ako si starija od 30 godina – rekla je pjevačica koja se često pohvali izazovnim odjevnim kombinacijama.

Ove godine dosta se pisalo o njezinom braku te su mnogi nagađali kako se pjevačica rastala od supruga Marija Perčića. Pratitelji su prije godinu dana primijetili kako je Žanamari obrisala sve fotografije sa suprugom s Instagrama, a ranije ga je često znala dijeliti na društvenoj mreži. - Gdje je nestao Mario? - zabrinuto su pitali njezini pratitelji, a ubrzo nakon Žanamari je objavila citat koji su mnogi povezali s problemima u braku s Mariom.

- Budite s onom osobom koja vam kada izlazite van kaže da se čuvate, a ne bude ljuta zbog toga. Partnerstvo, a ne vlasništvo - objavila je brineta na Instagramu. Nedavno je ovaj par zajedno nastupio u Tučepima gdje je Žanamari izvodila poznate hitove dok ju je suprug Mario, umjetničkog imena Joshua Macks pratio na gitari. Dio atmosfere s ovog nastupa Žanamari je podijelila na Instagram storyju i tako na najbolji način ušutkala sve one koji su tvrdili da joj je brak u krizi.

