Wow! Demi Moore (58) u Dubrovniku objavila fotku u crvenom badiću i potpuno raspametila obožavatelje

Hollywoodska diva Demi Moore (58) samo je jedna od zvijezda koje su za ovogodišnji odmor odabrale Dubrovnik. U početku je bila neodlučna želi li pratiteljima na Instagramu, uz fotografije s ljetovanja, otkriti koju zemlju je posjetila. Mnogi su čak mislili da sunčane dane provodi u Italiji. No, fotografi su ju svojim objektivima uhvatili kako se sunča na terasi vile Agave. Glumica se odmarala i zabavljala s društvom, a na nekim fotkama vidi se kako uživa u knjizi i sunčanju.

No, njezina posljednja objava s odmora dobila je najviše lajkova jer Demi pozira u jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu, kosu je sasvim raspustila, a na licu nema šminke. U prirodnom je izdanju oduševila pratitelje. Mnogi su njih nisu mogli vjerovati da, čak i ako je fotka malo "popravljena", ipak tako sjajno izgleda. Čini se kako je ona još jedna od žena koje iznova dokazuju da su godine, uz pravilnu prehranu i redovitu tjelovježbu, ipak samo broj. Nebitan broj.

Inače,

Podsjetimo, glumica je nedavno s kćeri Rumor snimljena na plaži u grčkom Mikonosu gdje je mamila poglede. Inače, kćer je dobila s bivšim suprugom Bruceom Willisom s kojim ima još dvije kćeri, Scout i Tallulah. U braku su bili od 1987. do 2000. godina, a i danas su ostali u prijateljskim odnosima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.