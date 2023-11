WIll Smith navodno uhvaćen u odnosu s muškarcem: Cijeli skandal obavijen velom tajni

Američki glumac Will Smith (55) trenutno se nalazi usred novog skandala zbog navoda da je homoseksualac. Naime, on negira takve tvrdnje i upravo se zbog toga osjeća kao meta klevetničke kampanje. Njegov je bivši pomoćnik Brat Bilaal rekao kako ga je uhvatio tijekom odnosa s glumcem Duaneom Martinom u garderobi. Glumac je takve navode oštro demantirao, a upravo je ta tvrdnja iznesena u sada će viralnom intervjuu na YouTube kanalu Tashe K te tvrdi da je to obična laž. Bivša supruga Jada Pinkett Smith stala je u njegovu obranu i potvrdila da će ih tužiti. Njihova djeca, 25-godišnji Jaden i dvije godine mlađa Willow navodno su povrijeđeni, ali nikako nisu iznenađeni Bilaalovim komentarima. Jada, koja je tek nedavno otkrila da su se ona i Will rastali prije sedam godina, komentirala je cijeli slučaj i za TMZ te izjavila da spremaju tužbu. - To je smiješno, zar ne? I to je besmislica. To je osoba koja se pokušala dokopati novca, ali nije uspjela. Poduzet ćemo pravni postupak. Jer jedno je imati svoje mišljenje o nekome, a ne samo izmišljati pokvarene, zlonamjerne priče. To nije istina i mi ćemo se za to pobrinuti. I to je to – bila je jasna bivša supruga Willa Smitha koja se tako srčano ponijela prema njemu.

- Will je usredotočen na svoj nadolazeći film i dobrotvorne projekte, ali razmatra sve pravne mogućnosti jer sumnja da je meta klevetničke kampanje. Istražuje sve pravne mogućnosti. Will vjeruje da je optužba smiješna i povrijeđen je što se bivši prijatelj okrenuo protiv njega na ovakav način – izjavio je Willov blizak izvor za Daily mail. Njegova bivša supruga je pak otkrila kako je i na koji način ta glasina zapravo počela. - Temelji se na ideji te osobe da je na neki način imao posla oko Willove knjige i da je potrošio novac ili što već i da mu treba to nadoknaditi. Dakle, on je već pokušao doći do novca. Will mu je bio spreman dati određeni iznos ili što već, a on ga nije uzeo, pa se cijela ova situacija temelji na tome. Oni imaju neki posao. Ne znam sve detalje o tome, ali to će uskoro izići jer, kao što sam vam rekla, mi ćemo pokrenuti pravni postupak – objasnila je Jada koja se inače već godinama bori s alopecijom, odnosno autoimunom bolesti opadanja kose.

Naime, glasine o Willovoj seksualnosti traju već godinama, a oglasio se još jedan izvor koji tvrdi da su Bilaalove tvrdnje uznemirujuće za cijelu obitelj. - Ove glasine nisu ništa novo za Willa i Jadu, ali novo je da to govori njegov prijatelj s kojim je dobar već 40 godina. Jada je zbunjena Bilaalovim izjavama zbog njegove vjerodostojnosti i bliskosti s Willom. Djecu je to očito povrijedilo, ali više ih ništa što izlazi o njihovim roditeljima ne iznenađuje – izjavio je izvor. Rekao je i to da su Bilaalovi komentari bili posebno teški za Jadena, za kojeg tvrde da je morao sakrivati svoju seksualnost godinama. Suočio se s reakcijom svojih roditelja kada je Tylera the Creatora nazvao svojim dečkom, a sebe opisao kao seksualno fluidnog dok je bio na pozornici karnevala Camp FLog Gnaw 2018. godine. - Tyler ne želi reći to, ali Tyler je moj je*eni dečko! I bio mi je je*eni dečko cijeli moj je*eni život – ispričao je Jaden, sin Willa Smitha. Njegov otac svojedobno se na to i osvrnuo. - Jaden je sto posto neustrašiv. Učinit će sve. Kao roditelju, to je zastrašujuće, stvarno je zastrašujuće, ali on je potpuno spreman živjeti i umrijeti prema vlastitim odlukama i jednostavno se ne bavi time što ljudi misle – izjavio je Will Smith čijoj su djeci Jadenu i Willow laknulo kada je prošlog mjeseca otkriveno da su se njihovi roditelji rastali već prije sedam godina, a sve zato što su godinama bili prisiljeni lagati o njihovu razvodu.

Podsjetimo, u svojim je memoarima iz 2021. godine, pod nazivom 'Will' priznao da ga je uhvatilo nekakvo neobuzdano seksualno ludilo nakon što je doživio svoj prvi orgazam u dobi od 15 godina. Ispričao je da je spavao s gomilom žena u očajničkom pokušaju da mu bude lakše nakon što je saznao da ga je tadašnja djevojka prevarila. Will je također bio vrlo otvoren kada su u pitanju njegovi i Jadini nestašluci u spavaćoj sobi, u svojoj knjizi piše da su imali onoliko seksa koliko su njihova tijela mogla podnijeti tijekom ranih faza njihove romanse. Osim toga, priznao je 2001. godine da se zbog dovođenja u formu za film "Ali" osjećao kao ljudska Viagra i seks-mašina, zbog čega je njegova supruga bila iznimno uzbuđena. Will je kasnije potvrdio da su on i Jada prošli kroz razdoblje poligamije, što im je pomoglo da se nakon dugogodišnjeg braka ne počnu osjećati kao u zatvoru.

