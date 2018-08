'Vučić i njegova ekipa dolaze iz ozbiljne četničke priče. Ništa me tu ne čudi'

Glazbenik Miroslav Škoro, poznat između ostalog i po svojim politički angažiranim i domoljubnim pjesmama, komentirao je izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića povodom obilježavanja obljetnice Oluje.

- Moja majka me davno naučila da nije važno što se govori nego tko govori. Tako da izjave mnogih likova uopće ne čitam i niti me zanimaju. Međutim, živimo u vrijeme kad je protok informacija brz i sveprisutan pa onda i ti nebitni likovi dođu na svoje. Ništa me tu ne čudi jer gospodin Aleksandar Vučić i njegova ekipa dolaze iz Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, dakle iz jedne ozbiljne četničke priče. Ako je vjerovati onoj poslovici "Vuk dlaku mijenja, a ćud nikada", mene ništa tu ne iznenađuje. Više me čudi kako su naši ljudi ostali iznenađeni Vučićevim izjavama nego time što on izjavljuje. To što on govori nema smisla i nije utemeljeno ni u čemu osim u stoljetnim lažima - rekao je Škoro u intervjuu za Direktno.hr.

[video: 26268 / ]

Škoro je, podsjetimo, nastupio u Kninu na proslavi Dana pobjede.

- U Kninu je bilo uistinu veličanstveno. Tamo se okupio cijeli politički državni vrh, što je znak da je to centralna proslava u državi pa je meni i dečkima iz orkestra bila čast nastupati pred našim braniteljima, kao i obiteljima s malom djecom i svim građanima upravo u kraljevskom gradu Kninu - rekao je Škoro.

Škoro je također otkrio koje su mu neke od najdražih njegovih pjesama.

- To mi je jako teško učiniti, ali činjenica je da postoji nekoliko pjesama koja su mi postala opća mjesta poput pjesme "Ne dirajte mi ravnicu". To je pjesma kojoj se ja uvijek vraćam. Također, ne mogu zaobići niti pjesmu "Sude mi" kojom postižem vrhunac svakog nastupa. Sudjelovao sam i kao izvođač u pjesmi "Lijepa li si" Marka Perkovića Thompsona pa i nju izvodim redovno - rekao je Škoro.

- Uvijek se trudim da ni jednom pjesmom, niti jednim djelom ne sudjelujem u razdvajanju svoga naroda. Ako ne mogu biti integralni dio onda bolje da ne postojim. Veliku nadu su mi dali naši nogometni viceprvaci svijeta. Dogodile su se velike stvari. Prvo, činjenica je da su dečki igrali nogomet i prije, ali nije bilo rezultata. Dolaskom Zlatka Dalića dogodila se velika promjena. Zaigrali smo u finalu Svjetskog prvenstva. Dakle, jedan čovjek može napraviti promjenu i zato hvala gospodinu Daliću. Drugo, vidjeli smo da postoje razlozi zbog kojih će se ljudi ujediniti i izaći na ulicu. Ponosan sam na pola milijuna Hrvata koji su u stanju više od sedam sati čekati na viceprvake i to bez hrane, vode i toaleta - rekao je Škoro, dodajući da mu je posebna čast što je upravo zahvaljujući svojim pjesmama imao čast sudjelovati u dočeku hrvatskih nogometnih heroja i upoznati ih osobno.

