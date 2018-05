'Na pozornicu sam izišla bez jedne šlapice, ništa nisam vidjela od umjetnih grudi'

U petoj sezoni glazbenog showa “Tvoje lice zvuči poznato” natječe se pjevačica Maja Bajamić koja je već od prvog nastupa vrlo visoko postavila ljestvicu. Postala je glazbena diva Aretha Franklin i sve oduševila transformacijom. Slično je bilo i s ostalim nastupima. Među njima se ističe nedavni Michael Jackson za koji je dobila samo pohvale, a članica žirija Nives Celzijus uzviknula je: “Meni si ti čudesna, nevjerojatno mi je kako ti dobiješ tu lepršavost”. Otkriva jesu li tako reagirali i domaći glazbenici kada je pjevala njihove pjesme, no na pitanja o dečku ne želi odgovarati. Naime, u travnju je objavljeno da je Splićanka već dvije godine u sretnoj vezi s sportašem Goranom Kontićem.

Iz tjedna u tjedan s lakoćom uskačete u nove transformacije. Je li vam koja zadala probleme?

Nije, uživam u svakoj svojoj ulozi. Što su dijametralno veće suprotnosti, veći mi je izazov, a s time i gušt.

Utjelovili ste neke od najpoznatijih domaćih glazbenika, jeste li s kime razgovarali kako najbolje utjeloviti te transformacije?

Nisam. Idem za dojmom i osjećajem te putem onog što sam dosad vidjela i čula od njih. Pogledam nastupe uživo, intervjue, spotove te dodam malo papra i soli.

Jeste li čuli njihove komentare nakon emisija?

Jasmin Stavros me pohvalio, Danijela i Doris su, na moju sreću, zadovoljne, to sam doznala preko medija i poznanika. Hvala im!

Omogućuju li transformacije u strane glazbenike više slobode od one u domaće? Primjerice, znate da vas Michael Jackson neće gledati, ali Doris Dragović hoće. Treba li zato više paziti da se ne ode u karikaturu?

Isto je. Michael je itekako gledao nastup, sve je u duhovnom, malo toga u fizičkom. Osoba ne mora biti fizički prisutna da bi bila prisutna. Što se tiče slobode, sva moja “utjelovljenja” dogodila su se u potpunoj slobodi.

Neki mediji prenijeli su da je Michael Jackson bio prvi nastup koji ste pogledali na TV-u. Ne volite se gledati na malom ekranu?

Imate pogrešnu informaciju. Pogledala sam svaki svoj nastup, Michaela s posebnim zadovoljstvom. “Tvoje lice zvuči poznato” prvi je format u kojem se pratim.

Koji je najveći izazov s kojim ste se susreli tijekom “TLZP-a”?

Najveći izazov bio je ostati na nogama i zdrav baš kad smo sa snimanjem došli dopola - u dijelu između Beyonce i Michaela Jacksona. Za mene su to bila dva najnapornija tjedna u životu. Treninzi plesa, pjevanja, probe kostima, manjak sna, napetost, odgovornost prema sebi, osobama koje sam trebala utjeloviti i gledateljima. Perfekcionizam i samokritičnost doveli su me u rubno psihofizičko stanje. Četiri i pol kilograma dolje u dva tjedna sve govori. No ipak je balans pobijedio kaos.

Sigurno je tijekom emisija i priprema bilo i puno anegdota.

Ima ih zaista puno. Danas se, primjerice, smijem generalnoj probi za Arethu Franklin. Na pozornicu sam mrtva hladna izišla bez jedne šlapice i nisam ništa primijetila dok mi drugi nisu počeli dovikivati: “Aretha, gdje ti je šlapa?”. Pogledala sam prema stopalima i svejedno ništa nisam vidjela od umjetnih grudi i trbuha.

Natjecali ste se u “Hrvatska traži zvijezdu”, kako se to iskustvo razlikuje od ovoga sada?

To je kao da me pitate kako se šumska malina razlikuje od rotkvice. Dva potpuno različita tipa emisije, s različitim sadržajem. Oba se su se dogodila s razlogom i u pravo vrijeme za mene.

U showu “Zvijezde” bili ste članica žirija, a sada vas žiri ocjenjuje. Je li se neobično naći na toj drugoj strani?

Nije. Ne zaboravimo činjenicu iz prethodnog pitanja - najprije sam bila natjecateljica, odnosno ona koju se ocjenjuje, i to mi je draže. Pozornica je moja prirodna okolina i dnevni boravak. No također je odlično iskustvo biti dio stručnog žirija, pogotovo ako si bio u koži ljudi koje ocjenjuješ i savjetuješ.

Iz emisije u emisiju dobivate dobre ocjene, no kako se nosite s lošijim komentarima ako ih bude?

Volim kritiku i različitost mišljenja. Žiri mi je odličan, najbolji dosad definitivno. Svatko od njih prije svega je dobar čovjek, profesionalac, a usto osoba koja dijeli jednako iskustvo. Zabavni su i baš ih volim. Samo pozitiva!

Tko su vam najveći kritičari u životu?

Sama sam sebi kritičar broj jedan.

Ovakav show zahtijeva puno rada i treniranja, je li vam u tome pomagao vaš dečko koji je sportski trener?

Moj dečko?

Po struci ste medicinska sestra, je li to zanimanje kojim se želite baviti? Ili možda sociologija i pedagogija koju ste studirali?

Sve je povezano i sve liječi. No s glazbom na čelu želim primarno djelovati.

Rekli ste da ste ovisni o biciklima, stižete li i danas prijeći više od 30 kilometara dnevno?

Ovisna sam o biciklu, ne biciklima. Moja Đurđica i ja u posljednje vrijeme prijeđemo 10–15 kilometara dnevno.

Jesu li te vožnje ujedno najbolje vrijeme da budete sami sa svojim mislima ili preferirate voziti se s društvom?

Uvijek sama, svojim tempom - to je moj mir, moja rekreacija, moja meditacija.

Volim te, Đ.

Nedavno ste progovorili o ružnoj strani estrade, što je bilo najšokantnije s čime ste se susreli?

Ljudi š**ci.

Kako ostati sabran i odrješit u takvim nelagodnim situacijama?

Tako da dostojanstveno staneš iza onog što jesi - pogledom, tijelom, riječju i djelom.

Jeste li kad pomišljali odustati od glazbene karijere?

Onda kad nisam htjela živjeti nego umrijeti. No misija koju imam u ovom životu zahtijeva da živim, i to punim plućima i srcem.

Na vašem Instagramu piše: “Ili ću biti ja ili neću biti”. Tko je Maja?

Ja sam ljubav i istina.

Otkrili ste da ste napisali 17 autorskih pjesama, kada ćemo ih čuti?

Kada dođe vrijeme, a osjećam da dolazi. Prva je pjesma studijski gotova. Stay tuned!

Kako ćete provesti ljetne mjesece?

Kombinirajući karijeru s privatnim, radno s odmorom na svim mogućim frontama i najbolje što mogu.