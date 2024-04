Vlatka Pokos vratila se u Hrvatsku radi ljubavi, otkrila i kako je upoznala novog dečka

Vlatka Pokos vratila se iz Irske i ponovno će živjeti u Hrvatskoj. Kako je otkrila u razgovoru za In Magazin, povratku u domovinu kumovala je ljubav.

"Da! Meni nije nikad dosadno, vratila sam se u Hrvatsku. Radim i na novim nekim pjesmama s jako mladom ekipom, imaju 21 godinu, i radim na još jednom projektu vezanom uz Europsko prvenstvo za ragbi koje će se održati u Makarskoj u šestom mjesecu‘‘, kaže, a priznala je i da je njezinom povratku u Hrvatsku kumovao frajer.

‘‘Naravno da je‘‘, rekla je i priznala da je opet jako zaljubljena, no više od toga nije htjela otkrivati, osim pokoju sitnicu.

‘‘Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu!‘‘, ispričala je, a evo i gdje su se upoznali.

‘‘Na letu iz Dublina u Hrvatsku!‘‘, rekla je Vlatka i naglasila da ne bi dalje išl u detalje.

No što se tiče novih pjesama nije bila tako tajanstvena.

‘‘Pa velika su mi očekivanja, mogu samo reći da sam upoznala dva sjajna mada repera/producenta/pjevača/autora. Jedan se zove Sharky i drugi se zove Giovanne. Prekrasni su dečki, baš uživam radit s njima, tako da su očekivanja velika, a vidjet ćemo ono što radimo kako će proć kod publike, ali totalno nešto drugačije, nešto što nitko od mene ne očekuje‘‘, otkrila je.

‘‘Pa da, valjda će raspleti biti dobri! Kako si to lijepo rekao! Je, je, evo povod mog povratka je stvarno lijep to je zato što sam rekla da više nikad neću živjeti u Zagrebu, ali život me demantirao, tako to obično ide‘‘, zaključila je Vlatka.

Podsjetimo, Vlatka se 2022. godine vratila kako bi se natjecala u showu 'Ples sa zvijezdama', a nakon što je napustila natjecanje nije se vratila u Kanadu. Pokos je ostala u Hrvatskoj, a onda se otkrilo i kojim se poslom bavi. Pokos se tada, kako piše Slobodna Dalmacija, zaposlila u splitskom hotelu Ambasador. Vlatka je radila tijekom sezone na puno radno vrijeme, na tzv. concierge-usluzi.

Uprava ovog hotela upravo je nju izabrala za taj posao, jer, kako kažu, ima sve kvalitete potrebne za rečeni posao savjetovanja klijenata u vezi s njihovim željama tijekom boravka u Splitu i u "Ambasadoru": elokventna je i "oboružana" aktivnim znanjem nekoliko svjetskih jezika, krasi je komunikativnost i ima visok stupanj motivacije, a ni ugodna vanjština svakako nije na odmet.

