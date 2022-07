Vlatka Pokos prije 15 godina mamila uzdahe u bikiniju, društvo joj pravio sin naše poznate poduzetnice

Bivša televizijska voditeljica Vlatka Pokos (52) 2007. godine ljeto je provela u društvu poduzetnice Snježane Mehun, dizajnerice Alke Vuice i stilista Marka Grubnića. Vesela ekipa uživala je u čarima Jadrana na unajmljenoj jedrilici u okolici Hvara.

Fotografi su ih snimili tijekom opuštenog druženja na palubi, a nešto kasnije Vlatku su snimili u crnom bikiniju dok se kupala na nenaseljenom otočiću Jerolim koji pripada skupini Paklinskih otoka.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Društvo joj je pravo Dino Mehun, tada još maloljetni sin poduzetnice Snježane Mehun (danas Schillinger) i njezinog prvog supruga Zorana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Inače, Vlatka se ovih dana ponovno našla u fokusu javnosti zbog javne prepirke s Bornom Kotromanić oko Nikoline Ristović. Prvo se Kotromanić na svom profilu osvrnula oko podrijetla novca Nikolininog svekra Viktora Ristovića.

-Novac od trgovine Arkanovim ratnim plijenom nikada nikome nije donio sreću i blagoslov, pa nije mogao ni Nikolini - napisala je bivša supruga tajkuna Luke Rajića, a u komentarima joj se odmah javila Vlatka. - A kakve to veze ima s Nikolinom? Ona nije učinila ništa loše niti je kriva za tuđe grijehe. Jesu li hrvatski tajkuni zaradili svoj novac baš najpoštenije. Ova objava je u ovom trenutku baš mjerena protiv Nikoline, ne razumijem te. Zašto nisi prije o tome govorila? Nije fer - napisala je Vlatka.

Borna je zatim posebno objavila taj njen komentar i samo napisala "bez komentara". No, ponovno se javila Vlatka. - Hrvatski tajkuni su isto ratni profiteri. Ali, nije to tvoja odgovornost niti grijeh. Ipak, svi bismo trebali pogledati vlastitu situaciju prije no što prozivamo druge. U ovom trenutku Nikolina treba ljudsku podršku, kao žena. Tvoja objava je usmjerena protiv nje. Bespotrebno - napisala je Vlatka i isprovocirala Bornu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - Vlatka, ti nemaš dovoljno ni inteligencije ni morala da prozivaš ni mog bivšeg ni muža ni mene-napisala joj je Borna. -Kad ljudi nemaju argumenata, krenu vrijeđati, zar ne?, zaključila je Pokos, a svađa je dobila i nastavak. Naime, Borna je Vlatki zaprijetila tužbom. - Na mom profilu klevećeš mene i mog bivšeg supruga, mora da te pamet žulja. Još nas jednom uzmi u pero ili usta i vidimo se na sudu. Ne znam što si i od koga naučila ali sa mnom sigurno nisi imala posla - poručila Borna Vlatki. - Borna, poradi na samokontroli. Nikog ne klevećem, samo postavljam pitanja i dajem drugačiju perspektivu. Znaš, sve je stvar perspektive i kuta gledanja. Ali, žene ne bi trebale biti protiv one koja je u teškoj situaciji - odgovorila je Pokos. - Nemoj da se ponavljam, ne volim, ali iza onog što kažem stojim. Da si na kanadskoj adresi teže bi ti bilo uručiti sudski poziv ali dok si u Hrvatskoj, nije - zaključila je Borna.

VIDEO Počela Ultra! Partijaneri iz cijelog svijeta opkolili Split