Vlatka Pokos: Malo me je guglao i onda je shvatio da ljudi mene percipiraju kao ženu od afera

Nakon povratka iz Irske u Hrvatsku voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos najavila je i povratak glazbi te je objavila novu pjesmu "Žena od afera" koju je napravila u suradnji s reperom i producentom Petrom Šarčevićem Sharkyjiem.

- Pjesma je pisana za mene ciljano i, znači, taj mladić koji ima samo 21 godinu je malo mene guglao, ja vjerujem da on uopće nije imao pojma tko sam ja, ali možda su mu mama i tata u tome pomogli. Malo me je guglao i onda je shvatio da ljudi mene percipiraju kao ženu od afera. Vjerujem da mene ljudi tako doživljavaju, ali samo oni ljudi koji mene osobno poznaju znaju da sam ja vrlo prizemljena osoba. Teško je govoriti o samom sebi, ali po percepciji mene u javnosti, ja bi rekla da sam neka žena od afera - ispričala je Vlatka za IN Magazin.

Dodala je kako vjeruje da je neki ljudi doživljavaju kao ženu do afera i rekla je kako ljudi često samopouzdanje percipiraju kao aroganciju pogotovo u njenom slučaju. Razlog njezinog povratka u Zagreb je i to što je opet sretno zaljubljena, a njezin odabranik je glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac. - Naše upoznavanje je sigurno bilo jako lijepo i romantično - kratko je rekla sada, a ranije je o ljubavi s Većeslavom, koji je unuk bivšeg gradonačelnika Zagreba Većeslava Holjevca.

- Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu. Upoznali smo se na letu iz Dublina u Zagreb - otkrila je ranije. Nedavno je Vlatka vodila Europsko prvenstvo za ragbi u Makarskoj i uz novog dečka je zavoljela ovaj sport. Vlatka je nedavno proslavila 50. rođendan i kaže kako je z anjezin mladoliki izgled zaslužna genetika, sportski život i duh. Poznato je koliko voditeljica i pjevačica voli Dalmaciju, a posebno Split u kojem je prošle godine provela pet mjeseci, ali ove godine ljeto će većinom biti na kontinentu.

- Strašno mi fali Split, prošle godine sam provela pet mjeseci u Splitu, ali ljubav je čudesna stvar. Tako da ću veći dio ljeta biti u Zagrebu - rekla je.

