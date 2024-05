Vlado Kalember otkrio kako ga je zbog obožavteljice privela policija: 'To mi je sredio njen tata'

Grupa Srebrna krila nakon punih 12 godina izdala je novi album, a njihov frontmen Vlado Kalember za In Magazin prisjetio se najzanimljivijij detalja iz karijere, ali i laži koje su kružile o njemu.

Naime, brojne obožavateljice su pokušavale osvojiti njegovo srce, a jedna ga je dovela u veliki problem pa je priveden na zagrebačkom aerodromu.

"Onda su me odveli u sobu i rekli neko žensko ime. 'Je l' vam poznato? 'Ne.' Ta neka je napisala doma 'Ja njega volim, idem po potpis' i ispalo je da mi hodamo, da se volimo. Tata je bio utjecajan u politici pa je zrihtao da mi murija dođe", rekao je. Također je otkrio koja je najveća laž koju je čuo o sebi.

"To su čak novine objavile. Ja sam bio u Njemačkoj. Nema mobitela, uđem u avion nakon tri mjeseca izbivanja, a stjuardesa veli: 'Vi ste ipak živi.' Ne sjećam se da sam bio na toliko naslovnih strana poslije toga, kao - živ sam", rekao je.

Kalember je nedavno dao i veliki intervju za Večernji list, u kojem se prisjetio brojnih zanimljivih detalja iz svoje karijere, između ostalog i kako su Srebrna krila uspjela već s prvim singlom "Ana", kojeg je napisao Đorđe Novković.

- “Ana” je izdana u Lipnju 1978. Dado Jelavić i ja smo u to vrijeme svirali kao profesionalci u jednom drugom bendu s kojim smo imali potpisan ugovor u Vodicama od 1. Svibnja do 31. Kolovoza . Naravno da smo se nadali da ćemo uspjeti, ali tako brzo, e to nismo . “Ana” se vrlo brzo našla na visokim pozicijama na svim top listama i postala veliki hit . Naravno da nismo imali niti jedan intervju do tada , niti smo imali i jednu tv emisiju . “Ana” je sve odradila sama. Kako je bila snimljena početkom Travnja ja zamolim tadašnjeg glazbenog urednika iznimno popularnog “Nedjeljnog popodneva” Žarka Černjula da nas stavi u tu emisiju. On mi kaže ; “Sorry Kuki , tako se svakome obraćao, kod mene u emisiju ide samo elita”. Naravno već krajem kolovoza me nazvao u Vodice i rekao “ Čuj Kuki , sad ste elita i hoću vas u prvoj emisiji nakon ljetne pauze”. Nismo mogli doći jer smo bili na gaži u Vodicama još više od mjesec dana . Dobar je štos kako je pjesma bila veliki hit , domaći Vodičani su mi često govorili ;” A što ti ne pivaš onu pismu “Ana” !? Imaš glas ka oni iz “Srebrnih krila”, rekao nam je Vlado.

